Россия впервые выиграла командный ЧМ по фигурке — с рекордом турнира. Щербакова принесла финальные 12 баллов

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Торпедо М
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Ростов
21
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ротор
Динамо
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аугсбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия М
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вольфсбург
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург
Шальке-04
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Акрон
30
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Чайка
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Верона
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Лорьян
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Кельн
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
04
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Факел
51
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Химки
31
Футбол. Зарубежный
13:45
Анже
Ренн
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Парма
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Велес
00
Хоккей. НХЛ
23:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
18.04
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
18.04
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
18.04
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
18.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
18.04
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
04
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
26AMC Fight Nights 100 в Москве
13:47 (мск), источник: Sport24

Россия впервые выиграла командный ЧМ по фигурке — с рекордом турнира. Щербакова принесла финальные 12 баллов

Отрыв от США просто гигантский.

Наверх

Перед финальным днем командного чемпионата мира в Осаке Россия заполучила такой отрыв, который невозможно было растерять по своей воле или даже из-за заваленных прокатов. Должен был произойти какой-то ад вроде сломанного конька во время проката, цунами (кстати, World Team Trophy 2011 переносили на год именно из-за него). Над другими вариантами можете подумать сами, если хотите. Мы же не будем фантазировать, потому что ничего такого, конечно, не случилось. Россия не только сохранила 8-очковый перевес над США, но и увеличила его до 15, установив новый рекорд командных ЧМ — 125 баллов. Предыдущий принадлежал США (117) и был установлен в 2019-м.

Пары. Произвольная программа

Субботний день начался с произвольной у спортивных пар. Реально она может быть интересной только при наличие несколько русских пар и парочки китайских. А когда есть чемпионы мира из России Мишина и Галлямов, то все остальные просто отдыхают.

Ребята выступали последними и сделали свой максимум на сегодняшний день.

Ощущалась нехватка свежести в сравнении с выступлением на ЧМ в Стокгольме. Сашу Галлямова изрядно потряхивало во второй половине той самой дерзкой программы под Queen, он натужно сделал тройной тулуп. Но ни одной грубой ошибки так и не произошло, все уровни — максимальные. Да, оценка чуть ниже той, что была в Швеции. И все равно за 150 баллов. В такой космос могут улетать только считанные пары в мире.

А в копилку сборной отправились очередные 12 баллов. Отрыв от США возрос до 9 пунктов.

Женщины. Произвольная программа

В последние три года мы привыкли, что главной соперницей российских одиночниц является японка Рика Кихира. От нее все время ожидаешь мощного выстрела в виде тройных акселей или даже квад-сальхова, который она уже приземляла на соревнованиях. Но командник показал, что Рика сейчас даже не первый номер своей сборной.

Отъезд в Швейцарию к Стефану Ламбьелю, мягко говоря, не пошел Кихире в плюс. А напрашиваются и более жесткие утверждения.

Ламбьель был крутым катальщиком, он прекрасно слышит музыку, умеет работать над скольжением, но по части прыжков — это провальный специалист. Да, можно сколько угодно сейчас говорить, что Кихира сейчас вся в травмах, и в этом проблема. Но она просто растеряла все. Человек ошибается уже на двойном акселе, падает с двойного тулупа. Ей срочно нужно возвращаться к Мие Хамаде, от которой она толком и не ушла. Иначе олимпийский сезон будет полон слез и разочарований.

Зато еще одна японка Каори Сакамото на КЧМ выдала мощь, установив личные рекорды в обеих программах. А ее сегодняшняя «Матрица» даже позволила судьям поставить ее выше Елизаветы Туктамышевой. На 3,3 балла японка получила больше за компоненты, собрав почти все «девятки». К прыжкам также почти не было вопросов — лишь неясное ребро на лутце и недокрут в четверть на сальхове. Прокат реально впечатлил. Сложно сказать, как дела у Каори с ультра-си. Но если за межсезонье удастся выучить что-нибудь по-настоящему крутое, то с ее компонентами можно замахнуться на медаль в Пекине.

Капитан Туктамышева даже не подумала облегчить программу в честь победы сборной России. Она пошла на два трикселя и приземлила их. Но с первого выезд получился через тройки, а второй бригада судей не особенно щедро отплюсовала. Вылезла ошибка на каскаде дупель — ойлер — тройной сальхов, не все было гладко со вращениями. В общем, Лиза дала повод, чтобы ее поставили ниже Сакамото. Судьи за это сразу же ухватились. Зато болельщики оценили постановку «Хроники заводной птицы». Туктамышева призналась, что готовила эту программу для Японии.

Закрывала World Team Trophy чемпионка всего в этом сезоне Анна Щербакова. И она не позволила себе манкировать сложностью. Квад-флип получился со степ-аутом, но Аня его докрутила. А в дальнейшем она экспрессом пронеслась по сложнейшему контенту, собрав абсолютно все высшие уровни, сделав флип-тулуп, лутц-риттбергер, флип-ойлер-сальхов. Просто шик!

И на оценку смотреть было уже куда приятнее, чем на ЧМ. 160,58!

А потом ребята получали золотые медали, победный кубок, звучил наш гимн (наконец-то!) и поднимался флаг России.

 «Меня сбила машина и разорвало на кусочки». Русская красавица, которую бросил экс-футболист «Спартака» Луис Адриано
«Русская красавица!» У нашей фигуристки расстегнулось платье в произвольном танце на командном чемпионате мира
«Спартак» договаривается с португальскими тренерами. Кто они?
«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу
Рублев сокрушил Надаля в его вотчине
Тарасова: Катание Щербаковой и Туктамышевой — другая реальность
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Локомотив» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь