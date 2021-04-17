Россия впервые выиграла командный ЧМ по фигурке — с рекордом турнира. Щербакова принесла финальные 12 баллов

Перед финальным днем командного чемпионата мира в Осаке Россия заполучила такой отрыв, который невозможно было растерять по своей воле или даже из-за заваленных прокатов. Должен был произойти какой-то ад вроде сломанного конька во время проката, цунами (кстати, World Team Trophy 2011 переносили на год именно из-за него). Над другими вариантами можете подумать сами, если хотите. Мы же не будем фантазировать, потому что ничего такого, конечно, не случилось. Россия не только сохранила 8-очковый перевес над США, но и увеличила его до 15, установив новый рекорд командных ЧМ — 125 баллов. Предыдущий принадлежал США (117) и был установлен в 2019-м.

Пары. Произвольная программа

Субботний день начался с произвольной у спортивных пар. Реально она может быть интересной только при наличие несколько русских пар и парочки китайских. А когда есть чемпионы мира из России Мишина и Галлямов, то все остальные просто отдыхают.

Ребята выступали последними и сделали свой максимум на сегодняшний день.

Ощущалась нехватка свежести в сравнении с выступлением на ЧМ в Стокгольме. Сашу Галлямова изрядно потряхивало во второй половине той самой дерзкой программы под Queen, он натужно сделал тройной тулуп. Но ни одной грубой ошибки так и не произошло, все уровни — максимальные. Да, оценка чуть ниже той, что была в Швеции. И все равно за 150 баллов. В такой космос могут улетать только считанные пары в мире.

А в копилку сборной отправились очередные 12 баллов. Отрыв от США возрос до 9 пунктов.

Женщины. Произвольная программа

В последние три года мы привыкли, что главной соперницей российских одиночниц является японка Рика Кихира. От нее все время ожидаешь мощного выстрела в виде тройных акселей или даже квад-сальхова, который она уже приземляла на соревнованиях. Но командник показал, что Рика сейчас даже не первый номер своей сборной.

Отъезд в Швейцарию к Стефану Ламбьелю, мягко говоря, не пошел Кихире в плюс. А напрашиваются и более жесткие утверждения.

Ламбьель был крутым катальщиком, он прекрасно слышит музыку, умеет работать над скольжением, но по части прыжков — это провальный специалист. Да, можно сколько угодно сейчас говорить, что Кихира сейчас вся в травмах, и в этом проблема. Но она просто растеряла все. Человек ошибается уже на двойном акселе, падает с двойного тулупа. Ей срочно нужно возвращаться к Мие Хамаде, от которой она толком и не ушла. Иначе олимпийский сезон будет полон слез и разочарований.

Зато еще одна японка Каори Сакамото на КЧМ выдала мощь, установив личные рекорды в обеих программах. А ее сегодняшняя «Матрица» даже позволила судьям поставить ее выше Елизаветы Туктамышевой. На 3,3 балла японка получила больше за компоненты, собрав почти все «девятки». К прыжкам также почти не было вопросов — лишь неясное ребро на лутце и недокрут в четверть на сальхове. Прокат реально впечатлил. Сложно сказать, как дела у Каори с ультра-си. Но если за межсезонье удастся выучить что-нибудь по-настоящему крутое, то с ее компонентами можно замахнуться на медаль в Пекине.

Капитан Туктамышева даже не подумала облегчить программу в честь победы сборной России. Она пошла на два трикселя и приземлила их. Но с первого выезд получился через тройки, а второй бригада судей не особенно щедро отплюсовала. Вылезла ошибка на каскаде дупель — ойлер — тройной сальхов, не все было гладко со вращениями. В общем, Лиза дала повод, чтобы ее поставили ниже Сакамото. Судьи за это сразу же ухватились. Зато болельщики оценили постановку «Хроники заводной птицы». Туктамышева призналась, что готовила эту программу для Японии.

Закрывала World Team Trophy чемпионка всего в этом сезоне Анна Щербакова. И она не позволила себе манкировать сложностью. Квад-флип получился со степ-аутом, но Аня его докрутила. А в дальнейшем она экспрессом пронеслась по сложнейшему контенту, собрав абсолютно все высшие уровни, сделав флип-тулуп, лутц-риттбергер, флип-ойлер-сальхов. Просто шик!

И на оценку смотреть было уже куда приятнее, чем на ЧМ. 160,58!