Российские фигуристы заработали почти четверть миллиона долларов за победу в командном чемпионате мира

Согласно данным сайта Международного союза конькобежцев (ISU), призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов. Сборная России за победу в общем зачете соревнований получит 200 тысяч долларов. Еще по 15 тысяч заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, занявшие первое место в танцах на льду, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, выигравшие турнир спортивных пар. Победившая у женщин чемпионка мира Анна Щербакова получит 10 тысяч. Таким образом общая сумма призовых российских фигуристов составит 240 тысяч долларов.