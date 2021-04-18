Дочь Тутберидзе поделилась романтичным фото с партнером
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала новые фотографии в социальных сетях.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала новые фотографии в социальных сетях.
Дэвис является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а ее партнер — сын известного актера Бориса Смолкина. На снимках спортсмены позируют на фоне Финского залива.
«Сегодня побывали на Финском Заливе. Очень красиво», — подписала Дэвис публикацию в Instagram.
В минувшем сезоне Дэвис и Смолкин одержал победу в Финале Кубка России среди юниоров.