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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дочь Тутберидзе поделилась романтичным фото с партнером

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

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Дэвис является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а ее партнер — сын известного актера Бориса Смолкина. На снимках спортсмены позируют на фоне Финского залива.

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«Сегодня побывали на Финском Заливе. Очень красиво», — подписала Дэвис публикацию в Instagram.

В минувшем сезоне Дэвис и Смолкин одержал победу в Финале Кубка России среди юниоров.

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