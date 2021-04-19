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09:36 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы вернулись на родину после победы на командном чемпионате мира

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию утром в понедельник вернулась на родину после победы на неофициальном командном чемпионате мира (World Team Trophy) в японской Осаке. О встрече спортсменов сообщил в своем аккаунте в Instagram международный аэропорт Владивосток.

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«Сегодня утром аэропорт Владивосток встречает победителей! Наша сборная по фигурному катанию триумфально выступила в японской Осаке и впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Гордимся командой!» — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

На опубликованных фото можно увидеть, как спортсменов встречают в аэропорту с цветами, шарами и поздравительными плакатами.

Сборная России победила в общем World Team Trophy, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье — фигуристы из Японии (107). Сборная России на турнире в Осаке была представлена лидерами, в нее вошли чемпионки мира Елизавета Туктамышева (капитан команды) и Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании «Асахи» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
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