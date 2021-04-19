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14:30 (мск), источник: ТАСС

Выступавшие на командном чемпионате мира российские фигуристы прилетели в Москву

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находятся фигуристы сборной России, выступавшие на командном чемпионате мира (World Team Trophy), приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

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Российская команда в японской Осаке впервые стала победителем командного чемпионата мира. Фигуристы вернулись в Москву рейсом из Владивостока.

За сборную России выступали серебряный призер чемпионата мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева (капитан команды), чемпионка мира Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В Осаке короткую и произвольную программы выиграли Щербакова, Мишина и Галлямов, Синицина и Калацапов. Россияне выиграли общий зачет, набрав 125 баллов, второй стала команда США (110 баллов), третьей — Японии (107).

Во время загрузки произошла ошибка.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании «Асахи» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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