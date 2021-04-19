Выступавшие на командном чемпионате мира российские фигуристы прилетели в Москву

За сборную России выступали серебряный призер чемпионата мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева (капитан команды), чемпионка мира Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В Осаке короткую и произвольную программы выиграли Щербакова, Мишина и Галлямов, Синицина и Калацапов. Россияне выиграли общий зачет, набрав 125 баллов, второй стала команда США (110 баллов), третьей — Японии (107).