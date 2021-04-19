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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева: Мы с тренерами сделали максимум для развития фигурного катания

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о популярности фигурного катания.

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Ранее сборная России впервые в истории заняла первое место на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«В свое время мы с тренерами сделали максимум для того, чтобы продвинуть фигурное катание. Сейчас наши девочки продолжают двигать его только вперед», — рассказала Медведева в интервью Первому каналу.

В минувшем сезоне Евгения Медведева не принимала участие в официальных соревнованиях из-за травмы спины.

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