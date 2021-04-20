Экс-ученица Тутберидзе перешла в сборную Боснии

Митрофанова начинала карьеру как одиночница, каталась в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном» в сезоне-2016/17, в следующем сезоне завоевывала серебро юниорского Гран-при. За боснийскую сборную она будет выступать как танцорша с партнером Владиславом Касинским. При этом пара продолжит тренироваться в команде Нины Мозер, в школе «Воробьевы Горы». Об этом «СЭ» рассказала сама фигуристка.

— Скоро я начну выступления за сборную Боснии и Герцеговины с партнером Владиславом Касинским. Уходим в основном из-за конкуренции, чтобы пробиться на международные соревнования. За Россию выступать в танцах почти нереально, когда приходишь в 16−17 лет. Ну и есть желание развивать фигурное катание во всем мире, чтобы не только россияне все забирали. Это такая попытка привить любовь к спорту другой стране. Понимаю, что Босния — не известная никому в мире фигурного катания страна, там нет знаменитых спортсменов. Есть огроменная разница — выступать за Россию или Боснию, даже если вы откатали одинаково, россияне будут на 20−30 мест выше. Я пока ничего не добилась в танцах, но хочется, чтобы меня запомнили судьи и тренеры не только по одиночке.