Экс-ученица Тутберидзе перешла в сборную Боснии
18-летняя российская фигуристка Екатерина Митрофанова продолжит карьеру в сборной Боснии и Герцеговины.
18-летняя российская фигуристка Екатерина Митрофанова продолжит карьеру в сборной Боснии и Герцеговины.
Митрофанова начинала карьеру как одиночница, каталась в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном» в сезоне-2016/17, в следующем сезоне завоевывала серебро юниорского
— Скоро я начну выступления за сборную Боснии и Герцеговины с партнером Владиславом Касинским. Уходим в основном
— У нас часто начинают в таком случае — предатели, русофобы. Что скажете на это?
— Никакого предательства родины. Я люблю Россию, мы тренируемся в Москве под руководством русского тренера, Олега Геннадьевича Волкова. Болею всегда за наших. Просто объективно в танцах очередь на много лет вперед расписана. Мы хотим поездить по турнирам, повидать мир. Отобраться на чемпионат Европы, мира, может быть, даже Олимпиаду (Дмитрий Кузнецов).