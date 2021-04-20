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15:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-ученица Тутберидзе перешла в сборную Боснии

18-летняя российская фигуристка Екатерина Митрофанова продолжит карьеру в сборной Боснии и Герцеговины.

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Митрофанова начинала карьеру как одиночница, каталась в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном» в сезоне-2016/17, в следующем сезоне завоевывала серебро юниорского Гран-при. За боснийскую сборную она будет выступать как танцорша с партнером Владиславом Касинским. При этом пара продолжит тренироваться в команде Нины Мозер, в школе «Воробьевы Горы». Об этом «СЭ» рассказала сама фигуристка.

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— Скоро я начну выступления за сборную Боснии и Герцеговины с партнером Владиславом Касинским. Уходим в основном из-за конкуренции, чтобы пробиться на международные соревнования. За Россию выступать в танцах почти нереально, когда приходишь в 16−17 лет. Ну и есть желание развивать фигурное катание во всем мире, чтобы не только россияне все забирали. Это такая попытка привить любовь к спорту другой стране. Понимаю, что Босния — не известная никому в мире фигурного катания страна, там нет знаменитых спортсменов. Есть огроменная разница — выступать за Россию или Боснию, даже если вы откатали одинаково, россияне будут на 20−30 мест выше. Я пока ничего не добилась в танцах, но хочется, чтобы меня запомнили судьи и тренеры не только по одиночке.

— У нас часто начинают в таком случае — предатели, русофобы. Что скажете на это?

— Никакого предательства родины. Я люблю Россию, мы тренируемся в Москве под руководством русского тренера, Олега Геннадьевича Волкова. Болею всегда за наших. Просто объективно в танцах очередь на много лет вперед расписана. Мы хотим поездить по турнирам, повидать мир. Отобраться на чемпионат Европы, мира, может быть, даже Олимпиаду (Дмитрий Кузнецов).

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