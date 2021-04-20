Российская фигуристка рассказала о кругах ада на тренировках у Тутберидзе

Митрофанова рассказала, что в группе тренера фигуристам приходится выполнять огромный объем работы и проходить круги ада. «Как говорит Этери Георгиевна, ты не на фитнес приходишь, а в большой спорт. Вот будь добра показывать, что ты не на фитнесе с тетками», — вспомнила 18-летняя фигуристка, добавив, что на тренировках они выполняли столько прыжков и столько прокатов программ, что на соревнованиях у них появлялась уверенность.