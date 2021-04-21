Анна Семенович: У Туктамышевой сексуальный артистизм, у Щербаковой — девичий
Бывшая фигуристка, участница ледовых шоу и актриса Анна Семенович в интервью «СЭ» подвела итоги командного чемпионата мира в японской Осаке.
Бывшая фигуристка, участница ледовых шоу и актриса Анна Семенович в интервью «СЭ» подвела итоги командного чемпионата мира в японской Осаке.
Сборная России впервые в истории выиграла World Team Trophy.
— Всегда очень внимательно и с удовольствием слежу за всем, что происходит в мире фигурного катания, — отметила Анна Семенович. — Девочек в марте смотрела, конечно, как и все, болела за них. Они красавицы. Горжусь Аней Щербаковой, Лизой Туктамышевой, мне она особенно нравится, потому что у нее женское катание, нравится ее кокетливый артистизм. Это прикольно и дает особый колорит. Танцоры, Вика Синицина и Никита Кацалапов — красивейшая партнерша, талантливый партнер, давно у нас не было таких пар.
Ну и наслышана об успехах нашей молодой пары Мишина / Галлямов под руководством Москвиной. Это тренер еще моего времени. Как и Мишин. Помню, как он меня наставлял: «Семенович, ты когда выходишь, у всех мужчин глаза горят, давай!» И Лиза у него тоже артистичная, люблю таких, а не только тех, кто прыгает. Она с формами, она прямо женщина. Это очень ценно для одиночниц.
— Вы скорее за Аню или Лизу? Вечный спор о юных девушках, прыгающих четвертные, и зрелых артистичных.
— Я за победы России. И ведь Аня тоже артистична! Но по-другому: у Лизы артистизм скорее сексуальный, у Ани — легкий, девичий (Дмитрий Кузнецов).