Анна Семенович: У Туктамышевой сексуальный артистизм, у Щербаковой — девичий

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Сборная России впервые в истории выиграла World Team Trophy.

— Всегда очень внимательно и с удовольствием слежу за всем, что происходит в мире фигурного катания, — отметила Анна Семенович. — Девочек в марте смотрела, конечно, как и все, болела за них. Они красавицы. Горжусь Аней Щербаковой, Лизой Туктамышевой, мне она особенно нравится, потому что у нее женское катание, нравится ее кокетливый артистизм. Это прикольно и дает особый колорит. Танцоры, Вика Синицина и Никита Кацалапов — красивейшая партнерша, талантливый партнер, давно у нас не было таких пар.

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Ну и наслышана об успехах нашей молодой пары Мишина / Галлямов под руководством Москвиной. Это тренер еще моего времени. Как и Мишин. Помню, как он меня наставлял: «Семенович, ты когда выходишь, у всех мужчин глаза горят, давай!» И Лиза у него тоже артистичная, люблю таких, а не только тех, кто прыгает. Она с формами, она прямо женщина. Это очень ценно для одиночниц.

— Вы скорее за Аню или Лизу? Вечный спор о юных девушках, прыгающих четвертные, и зрелых артистичных.