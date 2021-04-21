Туктамышева отметила, что серебро чемпионата мира для нее ценнее золота турнира 2015 года

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Спортсменка выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

«Я готовилась уже с радостью, что я смогу выступать на чемпионате мира. В нынешнем фигурном катании очень сложно даже отобраться на чемпионат мира. Когда я узнала, что стала второй, я была максимально счастлива. Это серебро для меня даже ценнее того золота, которое я выиграла в 2015 году», — отметила Туктамышева.

«Здесь было намного тяжелее, преодоления себя было больше в этом сезоне. Наверное, возраст тоже влияет. Я, может быть, уже забыла те ощущения, но, мне кажется, было легче. Сейчас больше осознанности и удовольствия, но тяжелее», — добавила фигуристка.