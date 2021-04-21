Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Реал
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Беневенто
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Сампдория
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Интер
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Парма
31
Хоккей. НХЛ
22.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия М
32
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Вольфсбург
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Валенсия
31
Хоккей. НХЛ
22.04
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Сассуоло
12
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Кубок России
19:00
Локомотив
ЦСКА
30
Хоккей. НХЛ
22.04
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Кубок России
16:00
Ахмат
Крылья Советов
00
Все события
Фоторепортажи
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
21:57 (мск), источник: ТАСС

Туктамышева отметила, что серебро чемпионата мира для нее ценнее золота турнира 2015 года

ТАСС, 21 апреля. Серебряная медаль чемпионата мира 2021 года для российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой ценнее золота мирового первенства 2015 года. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Спортсменка выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

«Я готовилась уже с радостью, что я смогу выступать на чемпионате мира. В нынешнем фигурном катании очень сложно даже отобраться на чемпионат мира. Когда я узнала, что стала второй, я была максимально счастлива. Это серебро для меня даже ценнее того золота, которое я выиграла в 2015 году», — отметила Туктамышева.

«Здесь было намного тяжелее, преодоления себя было больше в этом сезоне. Наверное, возраст тоже влияет. Я, может быть, уже забыла те ощущения, но, мне кажется, было легче. Сейчас больше осознанности и удовольствия, но тяжелее», — добавила фигуристка.

Помимо наград чемпионатов мира в активе Туктамышевой победа на чемпионате Европы 2015 года и бронзовая медаль континентального первенства 2013 года.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
ЦСКА заканчивает сезон: «Локомотив» вынес команду Олича из Кубка
Финт Ван Гала позволил «Крыльям Советов» выйти в финал Кубка
Россиянин вошел в число судей чемпионата Европы по футболу
«Тоттенхэм» выиграл первый матч после увольнения Моуринью
Бразилец из «Зенита» допустил свое выступление за сборную России
Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» выйти в полуфинал Кубка Франции
ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь