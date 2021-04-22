Лиза Туктамышева в гостях у Ивана Урганта: говорили о фотосессии в Maxim, помощи Щербаковой и четверном лутце
Императрица на Первом!
Императрица на Первом!
Чемпионка мира 2015 и капитан команды России на командном чемпионате мира 2021 Елизавета Туктамышева пришла на шоу «Вечерний Ургант». Фигуристка рассказала про японских фанатов, работу со спортивным психологом, фотосессию в журнале Maxim и изучение четверного лутца, а также научила Ивана Урганта прыгать лутц и аксель с удочкой.
— Как там в Японии? Мне сказали, там были зрители на трибунах, но вас никуда не выпускали, как это все происходило?
— Ой, нас действительно никуда не выпускали, мы были только в номере, в столовой, в автобусе и, соответственно, на катке. Шаг влево, шаг вправо не расстрел, но не желательно. Поэтому Японию мы увидели только из окна автобуса.
— Как японцы приняли вас, они же главные зрители мирового фигурного катания?
— Принимали потрясающе. Для каждого фигуриста очень удивительно и прекрасно выступать в Японии, потому что там действительно фигурное катание один из самых популярных видов спорта. Ты выходишь и прям чувствуешь их любовь, как они за тебя переживают.
— Они проявляют эмоции или более сдержанны?
— Они сдержанно хлопают, а если они рядом с тобой, говорят «kawai» — это значит «мило».
— А как они реагируют, когда происходит ошибка или падение?
— Они все равно поддерживают. Они могут ахнуть, если совсем жесткое падение, а потом все равно аплодисменты, потому что после падения сложнее катать дальше.
— В чем функция капитана сборной команды России?
— На самом деле, просто давать
— Вы же, наверное, должны были зарядить девчонок, что младше вас?
— Да, заряжала, настраивала.
— Каким образом? Вот давайте я, например, Щербакова. Просто представим, что я фигурист и мне 16. Заряжайте меня, Елизавета.
— Вот ситуация, мы сидим в раздевалке, вы очень переживаете.
— Лиза, у меня ничего не получится, я опять выиграю.
— Я говорю «не переживай» (смеется). Я говорю «хорошо все будет» и все.
— Вам надо с мотивационными тренингами выступать. Говорят, вы работаете со спортивным психологом, как психологически справиться со спадами и подъемами? Потому что очень многие уходят.
— Я открыто говорю о том, что я работала со спортивным психологом в кризисные моменты. Это очень полезно, ты больше понимаешь свои проблемы, как работать, как настраивать себя. Ты можешь абсолютно отключиться от фигурного катания, не переживать, потому что твое тело знает. А ошибки, провалы обычно иду от головы и от своих мыслей. Поэтому я работала со спортивным психологом, и это помогло.
— Он также вас настраивал, как вы меня?
— Немного
— Обсуждали ли вы с психологом фотосессию в журнале Maxim?
— Нет.
— Как вы решились на это?
— Мне казалось, что я решусь на это еще два года назад, я знала, что в моей жизни будет такая фотосессия. Как раз после своего показательного под Бритни Спирс.
— Довольны ли вы результатом? Какой был фидбэк?
— Я думала, будет хуже, на самом деле. Очень много положительных комментариев. Хейта ожидала, потому что я спортсменка, я фигуристка…
— И что?
— Я тоже не понимаю «и что», но люди задавались этим вопросом.
— Расскажите, что сказал ваш тренер, Алексей Николаевич Мишин.
— Он дал согласие сразу. Было не страшно, я
— Спрашивали идти к нам сюда или нет?
— Нет (смеется), вы просто суперважный, поэтому даже если он сказал «нет», я бы все равно пошла.
— Вы до сих пор тренируетесь на удочке?
— Да, я по сей день тренируюсь так. Для того чтобы выучить более сложные элементы и не получить травму. Вот я сейчас учу четверной лутц, и чтобы его сделать, я работаю на удочке, чтобы понять ощущения. Потому что четыре оборота в воздухе отличаются от трех. И когда тебе 24, тело против риска.
После разговора Елизавета Туктамышева приняла участие в рубрике «Ургант и его друзья: аксель, риттбергер и лутц».
Алена Волкова