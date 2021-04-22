Лиза Туктамышева в гостях у Ивана Урганта: говорили о фотосессии в Maxim, помощи Щербаковой и четверном лутце

Чемпионка мира 2015 и капитан команды России на командном чемпионате мира 2021 Елизавета Туктамышева пришла на шоу «Вечерний Ургант». Фигуристка рассказала про японских фанатов, работу со спортивным психологом, фотосессию в журнале Maxim и изучение четверного лутца, а также научила Ивана Урганта прыгать лутц и аксель с удочкой.

— Как там в Японии? Мне сказали, там были зрители на трибунах, но вас никуда не выпускали, как это все происходило?

— Ой, нас действительно никуда не выпускали, мы были только в номере, в столовой, в автобусе и, соответственно, на катке. Шаг влево, шаг вправо не расстрел, но не желательно. Поэтому Японию мы увидели только из окна автобуса.

— Как японцы приняли вас, они же главные зрители мирового фигурного катания?

— Принимали потрясающе. Для каждого фигуриста очень удивительно и прекрасно выступать в Японии, потому что там действительно фигурное катание один из самых популярных видов спорта. Ты выходишь и прям чувствуешь их любовь, как они за тебя переживают.

— Они проявляют эмоции или более сдержанны?

— Они сдержанно хлопают, а если они рядом с тобой, говорят «kawai» — это значит «мило».

— А как они реагируют, когда происходит ошибка или падение?

— Они все равно поддерживают. Они могут ахнуть, если совсем жесткое падение, а потом все равно аплодисменты, потому что после падения сложнее катать дальше.

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— В чем функция капитана сборной команды России?

— На самом деле, просто давать пресс-конференцию в конце дня. И я с этим справилась! (смеется).

— Вы же, наверное, должны были зарядить девчонок, что младше вас?

— Да, заряжала, настраивала.

— Каким образом? Вот давайте я, например, Щербакова. Просто представим, что я фигурист и мне 16. Заряжайте меня, Елизавета.

— Вот ситуация, мы сидим в раздевалке, вы очень переживаете.

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— Лиза, у меня ничего не получится, я опять выиграю.

— Я говорю «не переживай» (смеется). Я говорю «хорошо все будет» и все.

— Вам надо с мотивационными тренингами выступать. Говорят, вы работаете со спортивным психологом, как психологически справиться со спадами и подъемами? Потому что очень многие уходят.

— Я открыто говорю о том, что я работала со спортивным психологом в кризисные моменты. Это очень полезно, ты больше понимаешь свои проблемы, как работать, как настраивать себя. Ты можешь абсолютно отключиться от фигурного катания, не переживать, потому что твое тело знает. А ошибки, провалы обычно иду от головы и от своих мыслей. Поэтому я работала со спортивным психологом, и это помогло.

— Он также вас настраивал, как вы меня?

— Немного по-другому.

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— Обсуждали ли вы с психологом фотосессию в журнале Maxim?

— Нет.

— Как вы решились на это?

— Мне казалось, что я решусь на это еще два года назад, я знала, что в моей жизни будет такая фотосессия. Как раз после своего показательного под Бритни Спирс.

— Довольны ли вы результатом? Какой был фидбэк?

— Я думала, будет хуже, на самом деле. Очень много положительных комментариев. Хейта ожидала, потому что я спортсменка, я фигуристка…

— И что?

— Я тоже не понимаю «и что», но люди задавались этим вопросом.

— Расскажите, что сказал ваш тренер, Алексей Николаевич Мишин.

— Он дал согласие сразу. Было не страшно, я почему-то знала, что он даст согласие. У нас очень доверительные отношения. Если какой-то проект, я сначала иду к Алексею Николаевичу.

— Спрашивали идти к нам сюда или нет?

— Нет (смеется), вы просто суперважный, поэтому даже если он сказал «нет», я бы все равно пошла.

— Вы до сих пор тренируетесь на удочке?

— Да, я по сей день тренируюсь так. Для того чтобы выучить более сложные элементы и не получить травму. Вот я сейчас учу четверной лутц, и чтобы его сделать, я работаю на удочке, чтобы понять ощущения. Потому что четыре оборота в воздухе отличаются от трех. И когда тебе 24, тело против риска.

После разговора Елизавета Туктамышева приняла участие в рубрике «Ургант и его друзья: аксель, риттбергер и лутц».

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