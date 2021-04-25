Фигуристка Елена Ильиных отметила день рождения: лучшие кадры олимпийской чемпионки
25 апреля свой день рождения отпраздновала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных. Ей исполнилось 27 лет.
25 апреля свой день рождения отпраздновала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных. Ей исполнилось 27 лет.
«27! Это точно не “все только начинается”, а уже летит, бежит со скоростью света… и мне это так сильно нравится! Впереди много интересного и неизвестного! Как же я люблю жизнь!
Но самое главное — это моя семья, мои родные и все вы, дорогие друзья! Вы делаете своим вниманием мой мир очень теплым! Спасибо за вашу любовь, и берегите себя» — написала именинница в своем
Редакция «МК-Спорт» поздравляет одну из своих любимых фигуристок и представляет галерею лучших кадров из ее соцсетей.