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17:00 (мск), источник: Московский комсомолец

Фигуристка Елена Ильиных отметила день рождения: лучшие кадры олимпийской чемпионки

25 апреля свой день рождения отпраздновала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных. Ей исполнилось 27 лет.

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«27! Это точно не “все только начинается”, а уже летит, бежит со скоростью света… и мне это так сильно нравится! Впереди много интересного и неизвестного! Как же я люблю жизнь!

Но самое главное — это моя семья, мои родные и все вы, дорогие друзья! Вы делаете своим вниманием мой мир очень теплым! Спасибо за вашу любовь, и берегите себя» — написала именинница в своем инстаграм-аккаунте.

Редакция «МК-Спорт» поздравляет одну из своих любимых фигуристок и представляет галерею лучших кадров из ее соцсетей.

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