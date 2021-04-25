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25 апреля, источник: Sport24

Косторная восстановила тройной аксель, который она ни разу не сделала в «Ангелах Плющенко»

25 апреля в Ташкенте проходит шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором принимает участие чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.

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Источник: Sport24

25 апреля в Ташкенте проходит шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором принимает участие чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.

После своего выступления Косторная исполнила тройной аксель. Видео прыжка опубликовал официальный фан-аккаунт фигуристки в инстаграме. В последний раз на соревнованиях спортсменка выполняла тройной аксель более года назад, будучи ученицей Тутберидзе, и не разу не делала элемент, числясь в «Ангелах Плющенко». В марте фигуристка вернулась в группу Этери Георгиевны.

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