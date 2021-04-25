Косторная восстановила тройной аксель, который она ни разу не сделала в «Ангелах Плющенко»

После своего выступления Косторная исполнила тройной аксель. Видео прыжка опубликовал официальный фан-аккаунт фигуристки в инстаграме. В последний раз на соревнованиях спортсменка выполняла тройной аксель более года назад, будучи ученицей Тутберидзе, и не разу не делала элемент, числясь в «Ангелах Плющенко». В марте фигуристка вернулась в группу Этери Георгиевны.