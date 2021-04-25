Косторная восстановила тройной аксель, который она ни разу не сделала в «Ангелах Плющенко»
25 апреля в Ташкенте проходит шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором принимает участие чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.
25 апреля в Ташкенте проходит шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором принимает участие чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.
25 апреля в Ташкенте проходит шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором принимает участие чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.
После своего выступления Косторная исполнила тройной аксель. Видео прыжка опубликовал официальный
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