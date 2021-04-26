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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с днем рождения

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Тренерский штаб команды Этери Тутберидзе поздравил чемпионку мира среди юниоров по фигурному катанию Камилу Валиеву с днем рождения.

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В понедельник Валиевой исполнилось 15 лет. На странице команды Тутберидзе в Instagram был опубликован стих в честь дня рождения спортсменки.

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«Огромного везения,
В душе лишь вдохновения!
На льду — сил и терпения!
Камила, с днем рождения».

В минувшем сезоне Валиева выступала на взрослых внутрироссийских соревнованиях. Фигуристка одержала победу в Финале Кубка России и заняла второе место по итогам чемпионата страны. По правилам ISU к международным взрослым стартам допускаются фигуристки, достигшие 15-летнего возраста.

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