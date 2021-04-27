Почему Этери Тутберидзе преуспеет в парном катании — работа над прыжками, новый вызов для Глейхенгауза, перспективы

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Этери способна совершить революцию в парном катании и сделать Россию недосягаемой для соперников.

Желание Этери Тутберидзе тренировать фигуристов в парном катании — самая острая и неоднозначная тема наступившего межсезонья. Российские пары успешно выступают на международной арене, но именно приход Тутберидзе может вывести эту дисциплину на качественно новый уровень.

Однажды Этери Георгиевна уже произвела революцию, навсегда изменив женское одиночное катание. И сейчас у неё есть всё, чтобы добиться не менее впечатляющего эффекта ещё в одной дисциплине.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тутберидзе способна на революцию в парном катании

Визитная карточка штаба Тутберидзе — обучение стабильному исполнению сложнейших прыжков. При этом, по крайней мере, пока парникам необязательно владеть ни тройным акселем, ни четверными, а хороший перевес над конкурентами дадут старшие тройные прыжки — лутц и флип. Учитывая опыт и класс специалистов «Хрустального», нет никаких сомнений в том, что пары Этери Георгиевны будут более «прыгучими», чем соперники. Кроме того, у Тутберидзе есть всё, чтобы совершить настоящую революцию и привнести в парное катание четверные прыжки. Интересно, что появление квадов в своей дисциплине предсказала ещё Тамара Москвина.

«Четверные скоро можно ждать, потому что мы сейчас в парах исчерпали элементы, в которых можно что-то новое придумать. Все делают практически те же прыжки, интересные поддержки, которые не дают большего балла, чем самый высокий балл, и другие элементы тоже», — сказала Москвина.

Этери Георгиевна может восполнить и другой пробел, прослеживающийся у многих пар, — работу со скольжением. В «Самбо-70» огромное внимание уделяют владению коньком, сложным переходам, разнообразным связкам. Такой подход позволяет воспитанникам Тутберидзе зарабатывать высокие баллы за компоненты в одиночном катании и наверняка будет не менее эффективным среди пар.

Читайте также Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с днем рождения

У лучших дуэтов России есть слабые места

В разговоре с Иваном Ургантом Тутберидзе упомянула о проблемах современного парного катания. На фоне успеха наших дуэтов на чемпионате мира в Швеции и командном первенстве мира в Осаке критика выглядит неоднозначно, однако на самом деле в словах Этери Георгиевны есть и логика, и здравый смысл.

Флагманом российского парного катание в этом сезоне стала группа Тамары Москвиной, подготовившей и чемпионов мира Анастасию Мишину/Александра Галлямова и бронзовых призёров Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Оба дуэта обладают сложнейшим по современным меркам контентом, но в интерпретации и насыщенности программ им определённо есть куда расти.

«То, что делают ребята Тамары Николаевны Москвиной, по амплитуде элементов шикарно, но я новизны в программах не вижу. Мне такое фигурное катание неинтересно. Оно не цепляет меня абсолютно, хоть и 20 раз открывается рот в эмоциональном плане. То есть они наработаны, вычищены, всё прекрасно, но души в нём я не чувствую», — делилась недавно известный тренер спортивных пар Нина Мозер.

Глейхенгауз может осовременить парное катание

Про несовременность программ в парном катании говорила и сама Этери Георгиевна. Возможно, у неё уже есть план, как это исправить. Наверняка поможет ей в этом Даниил Глейхенгауз, для которого новый вызов и выход из зоны комфорта может оказаться очень кстати. Даниил уже ставил номера для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в рамках шоу «Чемпионы на льду», и результат его работы порадовал не только спортсменов, но и тысячи зрителей по всей России. Было заметно, что Глейхенгауз нашёл общий язык с учениками Максима Транькова, поэтому не стоит исключать его участия в постановке соревновательных программ на олимпийский сезон.

Даниил действительно может оживить парное катание современными постановками. Для этого у него есть все ресурсы. Он часто использует современную музыку и не боится экспериментировать, а внимание к текущим тенденциям помогает ему создавать актуальные программы, которые высоко ценятся и судьями, и зрителями.

Зачем Тутберидзе работа с Тарасовой и Морозовым

Первой парой в группе Тутберидзе могут стать двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дуэт уже почти месяц тренируется на катке «Хрустального» и выступает в ледовом шоу Этери Георгиевны. О полном переходе под начало Этери Георгиевны речи пока не идёт: с фигуристами по-прежнему работает их тренер Максим Траньков. Да и переманивать готовых фигуристов — совсем не в стиле Тутберидзе. Сотрудничество с опытным дуэтом скорее стоит расценивать как взаимовыгодное. Работа с Евгенией и Владимиром поможет тренерам «Хрустального» освоить специфику парного катания и заложить фундамент для будущей подготовки собственных молодых пар.

Этери Георгиевна не шла бы в парное катание без чёткого понимания, как изменить его в лучшую сторону. Она видит, в чём слабые места нынешних лидеров, и сделает свои пары такими же мощными и безупречными, как и её одиночницы. Почти наверняка её ученикам и в парном катании не будет равных, а значит, Россия станет недосягаемой для иностранных соперников и в парном катании.