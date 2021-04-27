Почему Этери Тутберидзе преуспеет в парном катании — работа над прыжками, новый вызов для Глейхенгауза, перспективы
Этери способна совершить революцию в парном катании и сделать Россию недосягаемой для соперников.
Этери способна совершить революцию в парном катании и сделать Россию недосягаемой для соперников.
Этери способна совершить революцию в парном катании и сделать Россию недосягаемой для соперников.
Желание Этери Тутберидзе тренировать фигуристов в парном катании — самая острая и неоднозначная тема наступившего межсезонья. Российские пары успешно выступают на международной арене, но именно приход Тутберидзе может вывести эту дисциплину на качественно новый уровень.
Однажды Этери Георгиевна уже произвела революцию, навсегда изменив женское одиночное катание. И сейчас у неё есть всё, чтобы добиться не менее впечатляющего эффекта ещё в одной дисциплине.
Визитная карточка штаба Тутберидзе — обучение стабильному исполнению сложнейших прыжков. При этом, по крайней мере, пока парникам необязательно владеть ни тройным акселем, ни четверными, а хороший перевес над конкурентами дадут старшие тройные прыжки — лутц и флип. Учитывая опыт и класс специалистов «Хрустального», нет никаких сомнений в том, что пары Этери Георгиевны будут более «прыгучими», чем соперники. Кроме того, у Тутберидзе есть всё, чтобы совершить настоящую революцию и привнести в парное катание четверные прыжки. Интересно, что появление квадов в своей дисциплине предсказала ещё Тамара Москвина.
«Четверные скоро можно ждать, потому что мы сейчас в парах исчерпали элементы, в которых можно
В разговоре с Иваном Ургантом Тутберидзе упомянула о проблемах современного парного катания. На фоне успеха наших дуэтов на чемпионате мира в Швеции и командном первенстве мира в Осаке критика выглядит неоднозначно, однако на самом деле в словах Этери Георгиевны есть и логика, и здравый смысл.
Флагманом российского парного катание в этом сезоне стала группа Тамары Москвиной, подготовившей и чемпионов мира Анастасию Мишину/Александра Галлямова и бронзовых призёров Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Оба дуэта обладают сложнейшим по современным меркам контентом, но в интерпретации и насыщенности программ им определённо есть куда расти.
«То, что делают ребята Тамары Николаевны Москвиной, по амплитуде элементов шикарно, но я новизны в программах не вижу. Мне такое фигурное катание неинтересно. Оно не цепляет меня абсолютно, хоть и 20 раз открывается рот в эмоциональном плане. То есть они наработаны, вычищены, всё прекрасно, но души в нём я не чувствую», — делилась недавно известный тренер спортивных пар Нина Мозер.
Про несовременность программ в парном катании говорила и сама Этери Георгиевна. Возможно, у неё уже есть план, как это исправить. Наверняка поможет ей в этом Даниил Глейхенгауз, для которого новый вызов и выход из зоны комфорта может оказаться очень кстати. Даниил уже ставил номера для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в рамках шоу «Чемпионы на льду», и результат его работы порадовал не только спортсменов, но и тысячи зрителей по всей России. Было заметно, что Глейхенгауз нашёл общий язык с учениками Максима Транькова, поэтому не стоит исключать его участия в постановке соревновательных программ на олимпийский сезон.
Даниил действительно может оживить парное катание современными постановками. Для этого у него есть все ресурсы. Он часто использует современную музыку и не боится экспериментировать, а внимание к текущим тенденциям помогает ему создавать актуальные программы, которые высоко ценятся и судьями, и зрителями.
Первой парой в группе Тутберидзе могут стать двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дуэт уже почти месяц тренируется на катке «Хрустального» и выступает в ледовом шоу Этери Георгиевны. О полном переходе под начало Этери Георгиевны речи пока не идёт: с фигуристами
«Если Этери Георгиевна решила работать с парами — она будет работать с парами. Я тоже работала и с одиночниками, и с парами, да и в танцах. Мне никто не запрещал. Почему нет? За этим, конечно же, будет очень интересно последить, потому что она профессиональный, талантливый и интересный тренер», — рассказала о перспективах Тутберидзе Татьяна Тарасова.