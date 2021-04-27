Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Хоккей. НХЛ
28.04
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.04
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.04
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
64
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
16
Все события
Фоторепортажи
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко показал тренировку Гном Гномыча на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку своего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Наверх

38-летний Плющенко продемонстрировал тренировку ребенка во время отдыха на Мальдивах. Спортсмен рассказал подписчикам о пользе двойных прыжков на скакалке. «Пожалуй, это одно из лучших упражнений на координацию», — отметил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Плющенко не впервые публикует видео с тренировок сына. Так, в феврале фигурист выложил ролик, где заставляет ребенка выполнять приседания на коньках. По словам самого Плющенко, упражнение стало наказанием за опоздание на тренировку.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Лихой камбэк русских юниоров. Отыграли четыре шайбы и дожали США
Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду
«Реал» и «Челси» разойдутся миром: Топ-5 ставок недели
«Баварию» возглавит 33-летний тренер
ЦСКА выступил с заявлением после сообщений о конфликте в клубе
«Пора валить». Фанаты «Арсенала» объявили войну владельцу клуба
В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по хавбеку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь