Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться в группе Тутберидзе

Ранее спортсмены катались под руководством российской специалистки лишь в ее шоу «Чемпионы на льду». Траньков продолжит работать с парой.

«Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов — «Самбо-70», — говорится в сообщении.