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20:49 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться в группе Тутберидзе

ТАСС, 27 апреля. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут тренироваться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: Reuters

Ранее спортсмены катались под руководством российской специалистки лишь в ее шоу «Чемпионы на льду». Траньков продолжит работать с парой.

«Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов — «Самбо-70», — говорится в сообщении.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр, дважды они становились вторыми на чемпионатах мира, также фигуристы имеют в активе бронзовую награду мирового первенства. На чемпионатах Европы они по два раза становились обладателями наград каждой пробы. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвертое место.

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