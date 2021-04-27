Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться в группе Тутберидзе

Ранее спортсмены катались под руководством российской специалистки лишь в ее шоу «Чемпионы на льду». Траньков продолжит работать с парой.
«Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов — «Самбо-70», — говорится в сообщении.
Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр, дважды они становились вторыми на чемпионатах мира, также фигуристы имеют в активе бронзовую награду мирового первенства. На чемпионатах Европы они по два раза становились обладателями наград каждой пробы. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвертое место.