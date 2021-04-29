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10:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева пробежит Московский полумарафон

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что примет участие в Московском полумарафоне.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

21-летняя спортсменка продемонстрировала свою экипировку для забега.

«16 мая впервые участвую в Московском полумарафоне. Экипировка подобрана, настрой беговой, к старту готова! Первая медаль за бег, жди меня», — написала Медведева в Instagram.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.

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