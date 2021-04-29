Медведева пробежит Московский полумарафон
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что примет участие в Московском полумарафоне.
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что примет участие в Московском полумарафоне.
21-летняя спортсменка продемонстрировала свою экипировку для забега.
«16 мая впервые участвую в Московском полумарафоне. Экипировка подобрана, настрой беговой, к старту готова! Первая медаль за бег, жди меня», — написала Медведева в Instagram.
Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.