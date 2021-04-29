Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца. Почему не получалось у Плющенко и Розанова?
Этери снова доказала, кто лучший тренер мира.
Этери снова доказала, кто лучший тренер мира.
Еще в конце февраля на финале Кубка России чемпионка Европы Алена Косторная выходила на лед как спортсменка «Ангелов Плющенко» под руководством Евгения Плющенко и Сергея Розанова. Она не просто отказалась от исполнения тройного акселя на этом турнире, но и программу без элементов
Алена встретилась с Тутберидзе для обсуждения возможного возвращения 3 марта. Договоренность между тренером и фигуристкой стала известна 6 марта, когда сюжет с тренировки Косторной на льду «Хрустального» выложил Первый канал. Согласно условиям, спортсменка приглашалась в «Самбо-70» на условиях испытательного срока, во время которого она должна выполнять беспрекословно все требования тренерского штаба, работать в полную силу и постараться восстановить тройной аксель. Судя по всему, требования Тутберидзе Алена выполнила в полном объеме. На днях во время авторского шоу группы Тутберидзе «Чемпионы» в Ташкенте она исполнила аксель в три с половиной оборота. Прыжок был не идеальным, зато на публике и в прокате.
То есть на восстановление элемента коллективу «Хрустального» потребовалось семь недель тренировок с Косторной. Причем если верить различной информации из мира фигурного катания, то впервые на катке Этери Алена вновь выехала с трикселя еще в конце марта. Видео с подтверждениями не было, но, судя по решению сделать прыжок на шоу, работа над ним велась действительно давно, и штаб Тутберидзе стремился показать публике ее результаты. Такой быстрый успех наверняка станет антипиаром для команды Плющенко, ведь Евгений с Сергеем Розановым не смогли вернуть Косторной элемент на протяжении восьми с лишним месяцев совместной работы.
Были и объективные причины, по которым Алена не могла исполнить аксель в команде «Ангелов Плющенко». Прежде всего речь идет о проблемах со здоровьем, которые весь сезон преследовали фигуристку. Сначала она долго не могла начать нормальную подготовку к сезону, потом у нее началась чехарда с программами. Тяжело давались даже обычные тройные. Стоило только набрать хотя бы примерную стабильность, как она слегла с коронавирусом. Затем — снова проблемы с коленом и спиной. О какой сверхнагрузке и работе над тройным акселем может идти речь?
Плющенко лучше всех прочих российских тренеров знает о важности
Конечно же, поверить в реализм ролика тяжело, ведь если бы у Косторной действительно были близкие попытки, то пусть не сам Плющенко, так его жена Яна Рудковская точно бы попросила оформить своих
И вот прыжок вернулся — только уже не на льду подмосковного катка Плющенко, а на Профсоюзной, 97 у метро «Беляево». Первые попытки исполнить тройной аксель Косторная пробовала еще до «Хрустального» у тренера Елены Жгун, но успешные попытки получились только после перехода к Тутберидзе. Но что важно — помог выучить аксель Алене… Сергей Розанов. Он больше прочих тренеров работал с Косторной в «Самбо-70», и с ним у Косторной было хорошее взаимопонимание. «Пыталась учить четверные тулуп, сальхов на удочке. Потом Сергей Александрович предложил мне на удочке попробовать тройной аксель, — рассказывала она в интервью “Спорт БО”. — Я не особо хотела, начала отнекиваться.
Розанов был также и в команде Плющенко. По одной из версий, ради совместной работы с Сергеем Алена и затеяла переход в «Ангелы Плющенко». Считалось, что именно Сергей лучше прочих специалистов знает секреты тройного акселя, в то время как Сергей Дудаков качественно ставит только четверные. Но
И даже меньше двух месяцев: суммарно у Алены с Сергеем было недели четыре на тренировки акселя, ведь Сергей ездил на командный чемпионат мира со сборной России и занимался подготовкой Анны Щербаковой к ЧМ в Стокгольме. «Сейчас уезжал Сергей Викторович, я без удочки решила не пробовать, — рассказывала две недели назад на шоу Алена. — Потому что после некоторых неудачных попыток сразу без удочки происходили мелкие микротравмы, а мне бы не хотелось вылетать из тренировочного процесса». Если раньше Косторная могла настаивать на своем подходе к тренировкам и ту же подготовку акселя форсировать, то сейчас она беспрекословно слушается Этери и ее штаб.
Восстановленный аксель — первый звоночек, что Алена сделала правильный шаг, когда решила вернуться в «Хрустальный». Она потеряла этот сезон, но