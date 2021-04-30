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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Алёна Савченко объявила о завершении карьеры

Украинская и немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, окончательно объявила о завершении карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

После сезона-2017/2018 Савченко не участвовала в соревнованиях. Однако после рождения в апреле 2019 года дочери Амилии 37-летняя спортсменка заявляла о желании возобновить карьеру.

«Мы с Бруно решили не возвращаться к соревнованиям. Это было чрезвычайно трудное решение, и я всё ещё борюсь с собой. Мне очень нравится адреналин соревнований, выход за пределы возможностей и ежедневные тренировки. Лично я надеялась продолжить карьеру, но, к сожалению, не хватает некоторых членов нашей команды! К тому же текущая пандемия немного усложнила ситуацию. Каждый день — это новый вызов, дающий новые возможности и новые шансы. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку на протяжении всей нашей совместной карьеры. Большое спасибо Немецкой федерации, тренерам, физиотерапевтам, врачам и всем нашим невероятным болельщикам, друзьям и семье!» — написала Савченко на своей странице в «Инстаграме».

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