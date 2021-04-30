«Лучше Тутберидзе никого нет»: Лайшев отреагировал на слова Арутюняна

Ранее Арутюнян в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff заявил, что считает Тутберидзе хорошим тренером, но чтобы достичь уровня Алексея Мишина и Тамары Москвиной, ей еще нужно время.

«Мне нечего ему сказать. Мы считаем, что Тутберидзе самый лучший тренер в мире! Лучше нее никого нет. Она работает у нас. Я уважаю и Москвину, и Мишина. За них говорят их результаты. Но для меня Тутберидзе стоит выше, потому что она свой тренер. Я верю, что мои тренеры самые лучшие!», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».