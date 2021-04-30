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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лучше Тутберидзе никого нет»: Лайшев отреагировал на слова Арутюняна

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова известного тренера Рафаэля Арутюняна в адрес Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Арутюнян в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff заявил, что считает Тутберидзе хорошим тренером, но чтобы достичь уровня Алексея Мишина и Тамары Москвиной, ей еще нужно время.

«Мне нечего ему сказать. Мы считаем, что Тутберидзе самый лучший тренер в мире! Лучше нее никого нет. Она работает у нас. Я уважаю и Москвину, и Мишина. За них говорят их результаты. Но для меня Тутберидзе стоит выше, потому что она свой тренер. Я верю, что мои тренеры самые лучшие!», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. В настоящий момент под ее руководством занимаются чемпионка мира-2021 Анна Щербакова, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и многие другие.

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