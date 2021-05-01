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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой

Российский тренер и бывший фигурист Евгений Плющенко опубликовал заявление, в котором сообщил об окончании контракта с фигуристкой Александрой Трусовой.

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«Друзья, всех с праздником Весны и Труда! А тем временем у нас есть новости! Хочу поделиться с Вами. Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут перед ней выполнены.

Как сложится её спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремлённой и трудоспособной спортсменкой! По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть, когда-нибудь, спустя годы, но точно не сейчас. Остаёмся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем не раз увидеть её на наших шоу и в гостях.

Как показывает практика, жизнь — забег на длинную дистанцию, а это только её начало. Надеемся, в будущем Саше не придётся давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Туда, куда она возвращается, она идёт по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!", — написал Плющенко в своём «инстаграме».

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