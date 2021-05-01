Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один

Ранее Плющенко сообщил об этом на своей странице в «Инстаграме».



«Как оценивать, что от Плющенко уходят? Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого ему нужно время», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.