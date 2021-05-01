СМИ: Трусова вернулась в группу Тутберидзе. Сегодня фигуристка поучаствовала в разминке в «Хрустальном»
Российская фигуристка Александра Трусова вернулась в группу к Этери Тутберидзе.
Российская фигуристка Александра Трусова вернулась в группу к Этери Тутберидзе.
Как сообщает «Матч ТВ», в субботу бронзовый призер чемпионата мира и Европы прибыла в отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» и приняла участие в разминке наравне с остальными фигуристками.
Сегодня стало известно об уходе Трусовой из академии Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион сообщил об этом в инстаграме. Под его руководством 16-летняя спортсменка завоевала бронзовые медали на чемпионатах мира и России, и выиграла два этапа Кубка России.
Трусова перешла к Плющенко от Тутберидзе после окончания сезона-2019/20. До этого она тренировалась в «Хрустальном» на протяжении четырех лет.