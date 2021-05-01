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12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Стало известно о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщают источники «Матч ТВ» и РБК.

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По информации СМИ, решение принято, и вскоре об этом будет объявлено официально. Отмечается, что 1 мая спортсменка провела первую тренировку в «Хрустальном».

Ранее 1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко.

На чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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