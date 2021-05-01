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14:35 (мск), источник: Sport24

Туктамышева снялась в яркой фотосессии для известного журнала

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем инстаграме выложила несколько фотографий со съемок для журнала Собака.ru.

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Яркие образы 24-летней Туктамышевой впечатлили ее поклонников, которые оставили много восторженных комментариев.

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На чемпионате мира 2021 года Туктамышева завоевала серебро в женском одиночном катании, а в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира.

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