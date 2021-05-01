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16:30 (мск), источник: Sport24

Хореограф группы Тутберидзе Железняков — о Трусовой: Мне было по-человечески жаль, что такие таланты пропадают

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, положительно отреагировал на возвращение в «Хрустальный» бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой, несмотря на то, что называл ее переход к Евгению Плющенко предательством.

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Источник: Sport24

Трусова перешла в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. Сегодня двукратный олимпийский чемпион объявил об истечении срока контракта с 16-летней фигуристкой. Ранее от Плющенко к Тутберидзе перешла Алена Косторная.

«Я про Алену говорил это, могу сказать то же самое и про Сашу: мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы — мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается — это здорово! Если человек осознал, пришел к какому-то выводу, то почему бы и нет? Даниил Глейхенгауз как-то сказал: «Двери открыты для всех».

Да, я сказал, что для меня лично это было неким предательством. Все понимают, что у нас с Евгением сложились не очень добрые отношения. И, когда наш ребенок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но надо уметь всегда прощать. Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию видно, что ребенок был не в своей тарелке. Что-то его давит, что-то его гложет… Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и все сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях.

Посмотрите на Алену Косторную — она расцвела! Она сейчас в семье. Это получилось, как возвращение блудного сына — вернулся в семью и душа успокоилась. Естественно, что это отразилось на физическом состоянии, — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

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