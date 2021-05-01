У Тутберидзе — шесть претенденток на Олимпиаду. Чемпионат России можно не проводить?

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Поможет ли сборной замена конкуренции внутри страны на противостояние внутри тренировочной группы.

Этери Тутберидзе — лучший тренер мира в женском одиночном катании. На данный момент. Спорить с этим — абсолютно бессмысленно. После возвращения Александры Трусовой в «Хрустальном» теперь шесть претенденток на Олимпийские игры. И это если не считать Алину Загитову и Евгению Медведеву. Из лидеров в России не в «Самбо-70» только Елизавета Туктамышева, которая теоретически может вмешаться в борьбу за Олимпиаду. Или хотя бы попортить нервы кому-то из остальных фигуристок. И все.

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На международном уровне все еще есть Рика Кихира и Каори Сакамото, но и то нужно ждать их должного оценивания и катания без срывов. Конкуренция в женском одиночном катании одновременно стремится к нулю и вырастает до небес. Основная, конечно, в самой группе Этери Георгиевны. А вот на российских и международных соревнованиях борьбы между штабами, городами или странами уже практически никакой не будет. Это как в парном катании — сейчас конкурентоспособны российские фигуристы и китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун, а больше, по сути, и нет никого. И кажется, что в женской одиночке может получиться такой же сценарий.

Почему фигуристки стремятся тренироваться в «Хрустальном»

В этом нет вины Тутберидзе — она как раз все делает по правилам, вымеряя каждое движение в программах и борясь за каждый балл в программах. Тренер прекрасно понимает, что без четверных и трикселей сейчас не выиграть. И это транслирует своим спортсменам, вытаскивая для них максимум в оценках.

Несколько раз такая система сработала — например, когда голодная до тренерских побед Этери Георгиевна выигрывала с Юлией Липницкой первый чемпионат Европы и командные соревнования на Олимпийских играх. Потом было два золотых сезона с Евгенией Медведевой. Затем — титул олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Тутберидзе вместе со своими ученицами добилась всего в фигурном катании — собрала «большой шлем», выражаясь теннисными терминами.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNXRjO_pfsT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В какой-то момент все это стало не так весело. В «Хрустальный» приходили, чтобы получать выше надбавки от судей и оценки за компоненты, за строгостью и дисциплиной, за четверными прыжками. И все еще так и есть, если смотреть на обратные переходы Алены Косторной и Александры Трусовой. Ведь несмотря на все неурядицы, желание большего внимания, индивидуальных тренировок, новых программ, они вернулись, потому что понимают — сейчас Тутберидзе является их главной надеждой поехать на Олимпийские игры. Даже в условиях такой жесткой конкуренции в группе.

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Теперь-то переходов больше не будет — все блудные дочери на своем месте, пора заняться серьезными вещами. До Олимпиады им всем (и «верным», и «неверным» ученицам) придется ютиться на одном льду — минимум шесть претенденток, среди которых Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Шесть фигуристок — это целая разминка на соревнованиях. Нервы будут на пределе, а после самих игр, вероятно, произойдет взрыв — кто-то не выдержит конкуренции. Но сейчас все понимают, что «Хрустальный» — почти единственный шанс на Пекин.

А ведь еще надо уделять внимание Загитовой и Медведевой, не забыть про юниоров, да и про недавно перешедших к Тутберидзе Евгению Тарасову/Владимира Морозова. А специалистов, работающих со взрослыми, все еще трое — сама Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Можно было хотя бы немного разгрузить самих себя и обратиться к посторонним хореографам, как разрешалось Жене Медведевой, но до этого момента в «Хрустальном» настаивали на программах от Даниила Марковича.

Чем плоха монополия в женском одиночном катании

Сейчас в российской женской одиночке установилась монополия — а как мы знаем даже из школьных уроков, это плохо. Еще раз можно повторить, что вины Тутберидзе в этом нет. Просто другие штабы никто не поддерживает — победы же есть, что еще надо? Только вот такой принцип не оставляет возможности выбора: либо идешь в «Хрустальный», либо никакой тебе Олимпиады. Прогресса тоже никакого не будет — а зачем развиваться, если к тебе и так идут? Проблема как раз в количестве человек в одной группе — физически не успеть качественно поставить всем разнообразные номера, исправить неверное ребро на лутце или поработать над вращениями. Вот и приходится как-то выкручиваться — использовать похожие образы для одной и той же фигуристки, оставлять на потом проблемы с прыжками или работу над скольжением. И это не очень хорошо для самих спортсменов — при должном внимании они могли бы блистать еще сильнее. Но Тутберидзе, возможно, самой это не очень интересно — ее ученицы выигрывают, но неважно, кто именно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COAmb66pSgY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COAmb66pSgY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COAmb66pSgY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помните, как Этери Георгиевна сидела в kiss&cry с Юлей Липницкой или Женей Медведевой, радовалась оценкам и крутым прокатам? Сейчас, кажется, ей стало немного менее интересно — неспроста у нее в группе появились трехкратные чемпионы России в парном катании. Честно сказать, для спорта такая ситуация тоже не особо хороша — да, многие любят фигуристок за победы, но без индивидуальности никто просто не вспомнит о чемпионках на следующий день. «Никто» здесь использовано не в прямом значении — имеется в виду широкая публика. Даже на эти переходы или победы прошедшего сезона болельщики реагируют не так ярко, как на более давние события — можно просто сравнивать количество комментариев под какими-нибудь новостями на сайтах.

Как справиться с этой проблемой? Нужен комплексный подход — в идеале избавиться от всех этих «поддерживаний» выигрывающего штаба, ставить оценки в зависимости от прокатов, не притягивать компоненты к технике. Но фигурное катание — субъективный вид спорта, и пока в нем не будет введения технологий (замеры высоты прыжков, докрутов, ребер — все это можно сделать механически), объективности не прибавится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COA73KvJb2o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COA73KvJb2o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COA73KvJb2o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ???? ?????????? ??? ? (@_team_tutberidze_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока же просто хочется пожелать удачи абсолютно всем: тренерской группе Этери Тутберидзе — справиться с таким количеством топ-спортсменок; самим фигуристкам — не поникнуть от всевозрастающего давления, развиваться в своей карьере, катать новые образы, учить элементы; всем остальным — бороться, навязывать борьбу и стремиться стать лучше. И помнить: в фигурном катании возможно все.