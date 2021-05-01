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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Тутберидзе — шесть претенденток на Олимпиаду. Чемпионат России можно не проводить?

Все стремятся вернуться в «Хрустальный» перед Олимпиадой.

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Поможет ли сборной замена конкуренции внутри страны на противостояние внутри тренировочной группы.

Этери Тутберидзе — лучший тренер мира в женском одиночном катании. На данный момент. Спорить с этим — абсолютно бессмысленно. После возвращения Александры Трусовой в «Хрустальном» теперь шесть претенденток на Олимпийские игры. И это если не считать Алину Загитову и Евгению Медведеву. Из лидеров в России не в «Самбо-70» только Елизавета Туктамышева, которая теоретически может вмешаться в борьбу за Олимпиаду. Или хотя бы попортить нервы кому-то из остальных фигуристок. И все.

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На международном уровне все еще есть Рика Кихира и Каори Сакамото, но и то нужно ждать их должного оценивания и катания без срывов. Конкуренция в женском одиночном катании одновременно стремится к нулю и вырастает до небес. Основная, конечно, в самой группе Этери Георгиевны. А вот на российских и международных соревнованиях борьбы между штабами, городами или странами уже практически никакой не будет. Это как в парном катании — сейчас конкурентоспособны российские фигуристы и китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун, а больше, по сути, и нет никого. И кажется, что в женской одиночке может получиться такой же сценарий.

Почему фигуристки стремятся тренироваться в «Хрустальном»

В этом нет вины Тутберидзе — она как раз все делает по правилам, вымеряя каждое движение в программах и борясь за каждый балл в программах. Тренер прекрасно понимает, что без четверных и трикселей сейчас не выиграть. И это транслирует своим спортсменам, вытаскивая для них максимум в оценках.

Несколько раз такая система сработала — например, когда голодная до тренерских побед Этери Георгиевна выигрывала с Юлией Липницкой первый чемпионат Европы и командные соревнования на Олимпийских играх. Потом было два золотых сезона с Евгенией Медведевой. Затем — титул олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Тутберидзе вместе со своими ученицами добилась всего в фигурном катании — собрала «большой шлем», выражаясь теннисными терминами.

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В какой-то момент все это стало не так весело. В «Хрустальный» приходили, чтобы получать выше надбавки от судей и оценки за компоненты, за строгостью и дисциплиной, за четверными прыжками. И все еще так и есть, если смотреть на обратные переходы Алены Косторной и Александры Трусовой. Ведь несмотря на все неурядицы, желание большего внимания, индивидуальных тренировок, новых программ, они вернулись, потому что понимают — сейчас Тутберидзе является их главной надеждой поехать на Олимпийские игры. Даже в условиях такой жесткой конкуренции в группе.

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Теперь-то переходов больше не будет — все блудные дочери на своем месте, пора заняться серьезными вещами. До Олимпиады им всем (и «верным», и «неверным» ученицам) придется ютиться на одном льду — минимум шесть претенденток, среди которых Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Шесть фигуристок — это целая разминка на соревнованиях. Нервы будут на пределе, а после самих игр, вероятно, произойдет взрыв — кто-то не выдержит конкуренции. Но сейчас все понимают, что «Хрустальный» — почти единственный шанс на Пекин.

А ведь еще надо уделять внимание Загитовой и Медведевой, не забыть про юниоров, да и про недавно перешедших к Тутберидзе Евгению Тарасову/Владимира Морозова. А специалистов, работающих со взрослыми, все еще трое — сама Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Можно было хотя бы немного разгрузить самих себя и обратиться к посторонним хореографам, как разрешалось Жене Медведевой, но до этого момента в «Хрустальном» настаивали на программах от Даниила Марковича.

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Чем плоха монополия в женском одиночном катании

Сейчас в российской женской одиночке установилась монополия — а как мы знаем даже из школьных уроков, это плохо. Еще раз можно повторить, что вины Тутберидзе в этом нет. Просто другие штабы никто не поддерживает — победы же есть, что еще надо? Только вот такой принцип не оставляет возможности выбора: либо идешь в «Хрустальный», либо никакой тебе Олимпиады. Прогресса тоже никакого не будет — а зачем развиваться, если к тебе и так идут? Проблема как раз в количестве человек в одной группе — физически не успеть качественно поставить всем разнообразные номера, исправить неверное ребро на лутце или поработать над вращениями. Вот и приходится как-то выкручиваться — использовать похожие образы для одной и той же фигуристки, оставлять на потом проблемы с прыжками или работу над скольжением. И это не очень хорошо для самих спортсменов — при должном внимании они могли бы блистать еще сильнее. Но Тутберидзе, возможно, самой это не очень интересно — ее ученицы выигрывают, но неважно, кто именно.

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Помните, как Этери Георгиевна сидела в kiss&cry с Юлей Липницкой или Женей Медведевой, радовалась оценкам и крутым прокатам? Сейчас, кажется, ей стало немного менее интересно — неспроста у нее в группе появились трехкратные чемпионы России в парном катании. Честно сказать, для спорта такая ситуация тоже не особо хороша — да, многие любят фигуристок за победы, но без индивидуальности никто просто не вспомнит о чемпионках на следующий день. «Никто» здесь использовано не в прямом значении — имеется в виду широкая публика. Даже на эти переходы или победы прошедшего сезона болельщики реагируют не так ярко, как на более давние события — можно просто сравнивать количество комментариев под какими-нибудь новостями на сайтах.

Как справиться с этой проблемой? Нужен комплексный подход — в идеале избавиться от всех этих «поддерживаний» выигрывающего штаба, ставить оценки в зависимости от прокатов, не притягивать компоненты к технике. Но фигурное катание — субъективный вид спорта, и пока в нем не будет введения технологий (замеры высоты прыжков, докрутов, ребер — все это можно сделать механически), объективности не прибавится.

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Пока же просто хочется пожелать удачи абсолютно всем: тренерской группе Этери Тутберидзе — справиться с таким количеством топ-спортсменок; самим фигуристкам — не поникнуть от всевозрастающего давления, развиваться в своей карьере, катать новые образы, учить элементы; всем остальным — бороться, навязывать борьбу и стремиться стать лучше. И помнить: в фигурном катании возможно все.

Анастасия Плетнева

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