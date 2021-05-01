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1 мая, источник: Sport24

Дмитриев — об уходе Трусовой от Плющенко: У каждого тренера должно быть свое кладбище

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился своим мнением об уходе 16-летней фигуристки Александры Трусовой от Евгения Плющенко и ее возвращении в группу к Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

«Я в свое время общался с Алексеем Мишиным, и он сказал мне такую фразу: “Артур, у каждого тренера должно быть свое кладбище. Свой список спортсменов, которых он загубил”. Для Плющенко это бесценный опыт. Да, обжегся, но по-другому успехов не достигнуть. Женя не тот человек, которого можно сломать одним уходом Трусовой. Плющенко сейчас тяжело. Всем тяжело, когда от них уходят спортсмены. А Этери было легко, когда от нее массово бежали девочки? Ты — тренер, вкладываешь всю душу в спортсменов, тратишь свое свободное время, учишь их чему-то, а они берут и уходят. Это тяжело, поверьте. Безусловно, Тутберидзе выигрывает от возвращения воспитанниц. Это плюс к ее имиджу, все сейчас рассуждают, что именно она — тренер номер один в фигурном катании», — цитирует Дмитриева Metaratings.ru.

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