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15:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео первой тренировки Трусовой после возвращения к Тутберидзе

Появилось видео первой тренировки российской фигуристки Александры Трусовой после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе. Оно доступно на сайте Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"

В сюжете говорится, что 16-летняя спортсменка уже вышла на лед комплекса «Хрустальный», где тренируются подопечные Тутберидзе. В ролике появляется фигуристка Алена Косторная, которая также вернулась к Тутберидзе.

Первый канал

1 мая Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до этого дня, и обе стороны отказались его продлевать. После этого СМИ написали о возвращении фигуристки в группу Этери Тутберидзе.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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