Появилось видео первой тренировки Трусовой после возвращения к Тутберидзе

В сюжете говорится, что 16-летняя спортсменка уже вышла на лед комплекса «Хрустальный», где тренируются подопечные Тутберидзе. В ролике появляется фигуристка Алена Косторная, которая также вернулась к Тутберидзе.

Первый канал

1 мая Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до этого дня, и обе стороны отказались его продлевать. После этого СМИ написали о возвращении фигуристки в группу Этери Тутберидзе.