18-летняя российская фигуристка восхитила подписчиков фото в купальнике

На фото россиянка лежит на животе на морском побережье. «Лучший отпуск», — подписала публикацию фигуристка. Самодурова не уточнила, где именно отдыхает.

18-летняя Самодурова выступает в женском одиночном катании, тренируется под руководством Алексея Мишина. В 2019 году она стала чемпионкой Европы и бронзовым призером командного первенства мира. На чемпионатах России спортсменка не поднималась выше шестого места.