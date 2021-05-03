«Сдаются коттеджи, недорого». Плющенко не щадят после возвращения Трусовой к Тутберидзе

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Евгению Плющенко пока не удалось стать успешным тренером, зато звание главного шоумена российского фигурного катания принадлежит ему по праву. По ходу сезона чемпион не скупился на широкие жесты, нещадно критиковал судей, воевал с конкурентами и устраивал яркие перфомансы в «кисс энд край».



Всё это принесло Евгению немало недоброжелателей, которые теперь даже не пытаются сдержать радости от его фиаско. После возвращения Александры Трусовой к Тутберидзе Плющенко не щадят, а Этери превозносят за умение прощать и доброе сердце.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js?noSound=0&autoplay=0"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительное единодушие болельщиков!

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«Плющенко не может тренировать даже готовых фигуристов»

Тренер Плющенко въехал в женское фигурное катание на белом коне (уж не на том ли, который унёс от него Сашу Трусову обратно в «Хрустальный»?). Евгений забрал у Тутберидзе лучших фигуристок, развязал борьбу с системой и вознамерился создать лучшую школу в мире. Но что-то пошло не так. К концу сезона Трусова и Косторная, поумерив гордыню, собрали вещи из личных коттеджей и вернулись к прошлому тренеру. Возможно, не будь поведение Плющенко столь вызывающим и эпатажным, и реакция на его провал получилась бы менее радостной и безжалостной.

Теперь же многие любители фигурного катания открыто иронизируют над фиаско Евгения и с удовольствием упражняются в остроумии. Читатели «Чемпионата» злорадствуют над двукратным олимпийским чемпионом и недоумевают, как можно было не добиться успеха с лучшими фигуристками мира:



— Время показало, что Плющенко не может тренировать даже готовых фигуристов, все от него разбежались.

— С Плющенко у Саши не было бы шансов на Олимпиаду. А сейчас ещё не всё потеряно, я рад! Для Плющенко — окончательное фиаско.



— Похоже, тренер из Плющенко никакой. Даже с двумя топовыми фигуристками провалились.



— Плющенко, конечно, облажался. Надо было самому растить, а он захотел мгновенной славы, но только добавил себе хейтеров.



— В голос просмеялся, двух топовых фигуристок угробить — это просто мастерство какое-то тренерское.



— Сдаются коттеджи, недорого. Каток рядом, тренирую в счёт оплаты.

«Саша всё делает чётко»

В отличие от Косторной, Трусова после смены наставника осталась примерно на том же уровне и продолжала завоёвывать медали крупных турниров.

Саша нахваливала условия работы в «Ангелах Плющенко» и ещё недавно говорила, что не собирается никуда уходить. Но, как оказалось, Русскую ракету всё-таки что-то не устраивало, и результатом этого недовольства стало возвращение к Тутберидзе.

Пользователи «Чемпионата» одобряют выбор Трусовой, но и без злорадства не обошлось.

— Это правильное решение! Если бы Саша не ушла, она бы была на первом месте. Тутберидзе — лучший тренер! Саша просто потеряла время.



— Надеюсь, Саша поняла, что лучше «рай в шалаше» у хорошего тренера, чем «ужас в коттедже» у любителей быстрых денег.



— Саша всё делает чётко. Уходит и приходит строго в трансферное окно.



— Саша+Этери=ТРИУМФ. А Плющенко… он и в Африке Плющенко.



— Она будет третьей на Олимпиаде, как обычно, но с Тутберидзе хотя бы отберётся.

«Этери Георгиевна, не отпускайте больше никого!»

Позитивную реакцию у подавляющего большинства болельщиков вызвало и решение Этери Тутберидзе принять бывшую ученицу обратно. Пользователи в восторге от благородства и милосердия Тутберидзе. Вообще болельщики проявляют редкое единодушие в данной ситуации. Они уверены, что так может поступить только человек с большим сердцем:



— Самое ценное качество Тутберидзе, даже весомей умения добиваться своего, умение прощать. Преклоняюсь перед этой женщиной!

— Девушкам очень повезло, что они сначала могут отказаться от Этери, а потом вернуться к ней. Надеюсь, на этот раз они начнут ценить такого тренера. Только вот призовых мест три, Этери при всём желании всем не угодит. И я сильно сомневаюсь, что все смогут это достойно принять.



— Саша вернулась в семью! Спасибо вам, Этери Георгиевна, за ваше большое и доброе сердце! Вы — мама наших фигуристок.



— Этери Георгиевна — невероятная женщина и пример для многих. Она столько вынесла за последний год, с достоинством вышла из ситуации и победила. Семья в сборе!



— Этери Георгиевна, не отпускайте больше никого! Нельзя, чтобы вашими трудами пользовались всякие Плющенко и выдавали их за свои.



— А говорят, Тутберидзе жестокий человек… Да у неё сердце кита! Брать всех обратно после предательства — надо иметь большое сердце.