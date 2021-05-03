Загитова вспомнила эмоции от завоевания всех мировых титулов

«Я помню момент, когда осознала, что теперь у меня есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются. Приверженность своей цели, упорный труд и поддержка близких — вот что делает из нас настоящих чемпионов», — написала Загитова в своем Instagram.