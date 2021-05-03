Загитова вспомнила эмоции от завоевания всех мировых титулов
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от побед на главных соревнованиях.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от побед на главных соревнованиях.
В активе 18-летней Загитовой золотые награды, завоеванные на Олимпийских играх — 2018, чемпионате мира — 2019, чемпионате Европы — 2018 и в финале
«Я помню момент, когда осознала, что теперь у меня есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются. Приверженность своей цели, упорный труд и поддержка близких — вот что делает из нас настоящих чемпионов», — написала Загитова в своем Instagram.
В сезоне-2020/21 спортсменка не принимала участие в официальных соревнованиях.