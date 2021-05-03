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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хромых раскрыла секрет побед учениц Тутберидзе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

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Хромых тренируется под руководством Тутберидзе с 2019 года.

«Преимущество учениц “Хрустального” в самой Этери Георгиевне, у нее очень сильна энергетика. Она всегда может что-то объяснить и поправить. Иногда скажет что-то обидное, но у Тутберидзе всегда так получается, что становится смешно, а не обидно. Бывает, что у тебя ничего не получается на тренировке, а потом выходит она, и силы появляются, все начинает получаться», — рассказала Хромых в интервью RT.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Есть разница между занятиями в Москве и регионах. В столице больше льда, и можно тренироваться чаще. До перехода в группу Этери Георгиевны меня пугала неизвестность. Я боялась тех слухов, о которых тогда говорили: что в “Хрустальном” все очень жестко. А потом что-то в голове у меня щелкнуло, и я согласилась на переход», — добавила Хромых.

В минувшем сезоне 14-летняя фигуристка впервые принимала участие на взрослых внутрироссийских соревнованиях. Хромых заняла второе место в Финале Кубка России и стала пятой по итогам чемпионата страны.

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