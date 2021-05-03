Хромых раскрыла секрет побед учениц Тутберидзе
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.
Хромых тренируется под руководством Тутберидзе с 2019 года.
«Преимущество учениц “Хрустального” в самой Этери Георгиевне, у нее очень сильна энергетика. Она всегда может
«Есть разница между занятиями в Москве и регионах. В столице больше льда, и можно тренироваться чаще. До перехода в группу Этери Георгиевны меня пугала неизвестность. Я боялась тех слухов, о которых тогда говорили: что в “Хрустальном” все очень жестко. А потом
В минувшем сезоне 14-летняя фигуристка впервые принимала участие на взрослых внутрироссийских соревнованиях. Хромых заняла второе место в Финале Кубка России и стала пятой по итогам чемпионата страны.