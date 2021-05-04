Туктамышева попала на обложку журнала
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала на обложку майского номера журнала «Собака». Об этом сообщается на сайте издания.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала на обложку майского номера журнала «Собака». Об этом сообщается на сайте издания.
На страницах номера читателям предлагается ознакомиться с интервью со спортсменкой. Также 24-летняя Туктамышева приняла участие в фотосессии для издания.
В марте Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская назвала наряд спортсменки на показательных выступлениях «сексуальным до неприличия».
Туктамышева завоевала широкую популярность благодаря выступлению на
Туктамышева выигрывала золото чемпионата мира в 2015 году. В том же году она завоевала главный приз на чемпионате Европы.