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12:35 (мск), источник: Sport24

Активное межсезонье Туктамышевой: снова снялась для обложки журнала, почти выучила четверной лутц

Лиза радует болельщиков контентом.

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Источник: Instagram

На фоне новостей о возвращении Александры Трусовой в «Хрустальный» в информационном поле неожиданно появилась Елизавета Туктамышева. 24-летняя фигуристка славится откровенными фотосессиями, открытостью в соцсетях и сложными прыжками. На этой неделе Лиза не стала изменять себя.

Исполнила четверной лутц

Пока на удочке. Но сам факт изучения самого дорогого прыжка фигурного катания не может не радовать. Болельщики критиковали Лизу за то, что она учит новый квад только на словах в своих интервью. Теперь Туктамышева у себя в сторис предоставила видеодоказательство.

Прыжок докручен, но есть проблемы с выездом — он выполнен через тройку. Но начало положено, теперь нужно продолжать работать.

Мнения болельщиков по поводу этого видео в комментариях разделились.

«Боец, конечно, но видно, что ее придержали. Особенно в конце видно, что приземление удалось за счет удочки», — пишет alisache29.

«Совсем сыроват… Но желаем только удачи Лизе!» — отмечает julzilb.

«Ребро Лиза показывает идеальное, чтобы не было даже малейших сомнений. Возможно, поэтому пока не выезжает — техника не читерская. Но если приземлит, это будет бомба», — размышляет sandima19.

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Нашлись и те, кто писал, что прыжок со страховкой ничего не значит. Но в данном случае важно понимать, что Лиза хотела не похвастаться достижением, а просто показать, что идет работа в этом направлении.

По поводу прыжков со страховкой Туктамышева высказывалась в программе «Вечерний Ургант», которую недавно посетила впервые.

«Я до сих пор прыгаю с удочкой. Это нужно для того, чтобы выучить сложные элементы и не получить травму. Сейчас учу четверной лутц и, чтобы сделать его, работаю на удочке — чтобы понять ощущения. Четыре оборота в воздухе отличаются от трех. Когда тебе 24, твое тело очень против идти на риск. Я заставляю, говорю: «Давай!» — говорила Лиза.

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Снялась для журнала

Фотосессия в издании «Собака» получилась не такой откровенной, как была в «Максиме», но не менее крутой. Лиза появлялась на снимках в одежде люксового бренда: желтой водолазке, кислотном купальнике и футболке с вязанным платьем.

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Некоторые болельщики критиковали образ, а кто-то посчитал, что Лиза предпочла фотосессии спортивной карьере. Но большинство комментаторов позитивно оценили новую съемку фигуристки.

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Провела тренировку

Лиза делает не только красивый, но и полезный контент. Например, провела для болельщиков тренировку в прямом эфире и дала несколько советов для поддержания формы.

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