Олимпийская чемпионка назвала предательницами Трусову и Косторную

«Этери Георгиевна приняла обратно двух девочек, которые ее предали. Да-да, предали — будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут», — заявила Бестемьянова. По ее мнению, спортсменки многое потеряли, уйдя к Плющенко.

В ноябре 2020 года Бестемьянова посчитала, что Тутберидзе не стала потакать капризам Трусовой и Косторной. По ее мнению, это стало причиной ухода спортсменок к Плющенко.

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