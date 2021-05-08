Тренер из академии Плющенко: Трусову было не остановить. Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения

— Одна из ваших первых учениц в академии — олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Не боялись ответственности?

— Аделина начала заниматься после травмы, и для любого тренера это сложно. Ведь спорт спортом, а человеку надо жить дальше. В такой ситуации самое главное — сохранить здоровье спортсмена, не навредить. Мы быстро сработались с Аделиной: она потихоньку восстанавливалась и выполняла упражнения. Очень хотела продолжить в спорте, но вскоре случился рецидив, и ей пришлось закончить. Когда травмированная нога стала мучить, я посмотрел человеку в глаза и понял, что тот устал от всего.

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— Александра Трусова провела в вашей команде год. По вашим наблюдениям, она действительно такая бесстрашная, как говорят? Всегда легко соглашалась на опасные упражнения?

— Здесь вопрос изначального доверия ко мне как к тренеру по ОФП. Мы установили контакт, и Саша мне верила — что ничего не подвернет и не сломает себе под моим руководством. Бывало, я даю Саше задание, она смотрит круглыми глазами и спрашивает, точно ли это выполнимо. Я детально объясняю ей план выполнения элемента, и все удается. Затем — спортивное наслаждение от того, что покорилась новая вершина. Потом Сашу уже было не остановить. Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения на физику и для ума — почти каждую тренировку. Благо, у меня хватало фантазии. Саша как-то сказала, что много заданий из моего репертуара ей раньше не давали. Любые упражнения, которые не из обычного фитнеса, вызывали у нее восторг.

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— В одном интервью Саша сказала, что не боится прыжков ультра-си — надо просто соблюдать технику. Как вам удавалось развивать и поддерживать ее сумасшедшую технику?

— Саша любит вызов на льду и бесконечно хочет делать что-то лучше, выше, сильнее. Не боится трудностей. Она действительно уникальная спортсменка — ее рекорды никогда не заканчиваются. К концу сезона мы подошли к пиковой форме: Александра выглядела на льду идеально, все ее мышцы работали как часы. Даже в конце тренировки — после космических прыжков — она могла начать отрабатывать не менее сложный тройной аксель. Не уверен, что Саша когда-либо в своей жизни была в такой форме. Было счастьем смотреть на такую ученицу, и она сама себе начала нравиться. Вообще отмечу, что здесь многое зависит от стиля жизни спортсмена. Да, Саше создали все условия (домик рядом с катком, позитивная атмосфера), но и она сама знала, чего хочет. Она соблюдала диету, держала себя в тонусе, не позволяла лишнего. Когда у человека внутренний стержень, его не надо заставлять, убеждать, отслеживать, не ест ли чего лишнего в раздевалке. Мне, как тренеру, легко работать с такой ученицей. Я думал только о своих прямых обязанностях: подбирал упражнения.

Напомним, Сотникова завершила карьеру в 2020 году. Трусова приняла решение покинуть группу Евгения Плющенковесной 2021 года.