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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Туктамышева показала, как лежит в купальнике на песке

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах.

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Источник: Инстаграм "liza_tuktik"

Снимок спортсменка выложила в сториз Instagram.

В сезоне-2020/21 Туктамышева выиграла этап «Гран-при» в Москве и завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.

24-летняя фигуристка также чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы.

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