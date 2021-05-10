Туктамышева показала, как лежит в купальнике на песке
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах.
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах.
Снимок спортсменка выложила в сториз Instagram.
В сезоне-2020/21 Туктамышева выиграла этап «Гран-при» в Москве и завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.
24-летняя фигуристка также чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы.