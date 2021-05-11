Загитова отреагировала на трагедию в Казани

Во вторник в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, по информации властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, 20 человек получили ранения. По словам главы республики и Рустама Минниханова, стрельбу устроил 19-летний юноша.

«Соболезную родным и близким», — написала фигуристка в Instagram.

Загитова до 2008 года проживала и тренировалась в Татарстане.