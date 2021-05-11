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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова отреагировала на трагедию в Казани

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила свои соболезнования в связи с трагедией в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, по информации властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, 20 человек получили ранения. По словам главы республики и Рустама Минниханова, стрельбу устроил 19-летний юноша.

«Соболезную родным и близким», — написала фигуристка в Instagram.

Загитова до 2008 года проживала и тренировалась в Татарстане.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) после трагедии в Казани.

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