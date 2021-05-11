Загитова отреагировала на трагедию в Казани
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила свои соболезнования в связи с трагедией в Казани.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила свои соболезнования в связи с трагедией в Казани.
Во вторник в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, по информации властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, 20 человек получили ранения. По словам главы республики и Рустама Минниханова, стрельбу устроил 19-летний юноша.
«Соболезную родным и близким», — написала фигуристка в Instagram.
Загитова до 2008 года проживала и тренировалась в Татарстане.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) после трагедии в Казани.