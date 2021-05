«И это стоит 300 долларов в час?» Иностранцев возмутила работа тренеров группы Тутберидзе

На команду Тутберидзе снова нападают

«Хрустальному» не привыкать к нападкам зарубежных журналистов. Ведущие популярного американского подкаста в YouTube The Skating Lesson в чём только не обвиняли тренеров из России. Журналисты открыто критиковали работу Даниила Глейхенгауза и советовали Тутберидзе найти новых хореографов. Американцы утверждали, что фигуристки «Хрустального» намеренно принимают блокаторы гормонов, чтобы приостанавливать естественное развитие женского тела. И всё бы ничего, но ведущие подкаста транслируют эти порой беспочвенные обвинения на огромную аудиторию. Количество подписчиков The Skating Lesson в YouTube составляет более 30 тысяч, а в «Инстаграме» и вовсе превышает 70 тысяч. Настолько популярных подкастов по фигурному катанию нет даже в России. Для многих зарубежных болельщиков мнение The Skating Lesson важно и авторитетно.