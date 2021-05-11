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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова показала идеальный пресс в зажигательном танце: видео

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова исполнила зажигательный танец.

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Фигуристка выложила видео с танцем на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

На танец отреагировали гимнастики Ангелина Мельникова и Дарья Трубникова, а также фигуристка Дарья Усачевы. Девушки восхитились красотой Щербаковой, а подписчики 17-летей фигуристки остались в восторге от ее идеального пресса.

В минувшем сезоне Щербакова заняла первое место на чемпионатах России и мира. Фигуристка также завоевала золотую медаль на командном чемпионате мира.

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