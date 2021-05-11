Щербакова показала идеальный пресс в зажигательном танце: видео
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова исполнила зажигательный танец.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова исполнила зажигательный танец.
Фигуристка выложила видео с танцем на своей странице в Instagram.
На танец отреагировали гимнастики Ангелина Мельникова и Дарья Трубникова, а также фигуристка Дарья Усачевы. Девушки восхитились красотой Щербаковой, а подписчики 17-летей фигуристки остались в восторге от ее идеального пресса.
В минувшем сезоне Щербакова заняла первое место на чемпионатах России и мира. Фигуристка также завоевала золотую медаль на командном чемпионате мира.