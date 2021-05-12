МОК утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Ванессы Джеймс

Джеймс родилась в Канаде, но изначально выступала за сборную США как одиночница, не выходя на международный уровень. В 2005 году она, воспользовавшись наличием британского подданства, стала представлять Великобританию. С 2008 года фигуристка перешла в парное катание и выступала за сборную Франции.