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11:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Последний старт сезона в фигурном катании завершился почти месяц назад, но обсуждения фигуристок в России не утихают. Одним из главным ньюсмейкеров межсезонья уже стала бывшая ученица Алексея Мишина и одна из самых красивых спортсменок России — Елизавета Нугуманова.

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16
фотографий

Девушка взрывает медиапространство своими роликами в TikTok, которые часто набирают более миллиона просмотров. Особенной популярностью пользуются видео с танцами 18-летней фигуристки.

Нугуманова родилась в спортивной семье. Ее дедушка Олег Жанович был известным тренером по фигурному катанию. Кажется, судьба юной Лизы была предрешена с самого детства.

Пять лет назад Лиза попала в группу к Алексею Мишину, попутно показывая достойные результаты. В сезоне 2016/17 Нугуманова пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место.

Через год яркая девушка покинула юниоров и начала соревноваться вместе со взрослыми. Поначалу справиться с иным уровнем конкуренции у нее не получалось. Вряд ди можно называть места во второй десятке на чемпионате России успешным результатом. Но прошлый сезон все изменил.

В сентябре Нугуманова сломала ногу на прогулке, поставив под вопрос выступление в целом сезоне. Но девушка смогла преодолеть себя, забыть про боль и попасть в топ-6 на чемпионате России и замкнуть пятерку лучших на московском этапе Гран-при.

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Любители фигурного катания даже устроили настоящую бурю в социальных сетях после этапа Гран-при. Многие фанаты считали, что Елизавета должна была получить лучшие оценки, чем Александра Трусова, которая стала четвертой.

Несмотря на строгий контроль за весом в фигурном катании, девушка не отказывает себе в еде. «Я вообще без еды не могу жить. Ем как обычный человек. Могу съесть сразу много разных тортиков, могу съесть с мармеладками», — рассказывала она. Впрочем, тортики точно не сказываются на фигуре Нугумановой.

На следующий сезон у Нугумановой будет новая цель. Вслед за сердцами сотен фанатов — покорить первый взрослый пьедестал на международном турнире.

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