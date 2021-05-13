Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети

Девушка взрывает медиапространство своими роликами в TikTok, которые часто набирают более миллиона просмотров. Особенной популярностью пользуются видео с танцами 18-летней фигуристки.
Нугуманова родилась в спортивной семье. Ее дедушка Олег Жанович был известным тренером по фигурному катанию. Кажется, судьба юной Лизы была предрешена с самого детства.
Пять лет назад Лиза попала в группу к Алексею Мишину, попутно показывая достойные результаты. В сезоне 2016/17 Нугуманова пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место.
Через год яркая девушка покинула юниоров и начала соревноваться вместе со взрослыми. Поначалу справиться с иным уровнем конкуренции у нее не получалось. Вряд ди можно называть места во второй десятке на чемпионате России успешным результатом. Но прошлый сезон все изменил.
В сентябре Нугуманова сломала ногу на прогулке, поставив под вопрос выступление в целом сезоне. Но девушка смогла преодолеть себя, забыть про боль и попасть в топ-6 на чемпионате России и замкнуть пятерку лучших на московском этапе Гран-при.
Любители фигурного катания даже устроили настоящую бурю в социальных сетях после этапа Гран-при. Многие фанаты считали, что Елизавета должна была получить лучшие оценки, чем Александра Трусова, которая стала четвертой.
Несмотря на строгий контроль за весом в фигурном катании, девушка не отказывает себе в еде. «Я вообще без еды не могу жить. Ем как обычный человек. Могу съесть сразу много разных тортиков, могу съесть с мармеладками», — рассказывала она. Впрочем, тортики точно не сказываются на фигуре Нугумановой.
На следующий сезон у Нугумановой будет новая цель. Вслед за сердцами сотен фанатов — покорить первый взрослый пьедестал на международном турнире.