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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щербаковой и Косторной надо выбрать профессию. На кого еще учатся фигуристы?

Для фигуристов сборной России наступает пора выпускных экзаменов в школе и вступительных — в вузы.

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Источник: Спорт-Экспресс

В июне коридоры университетов забьют толпы абитуриентов. Ряды студентов должны пополнить и фигуристы. В этом году первокурсниками могут стать одиночницы Анна Щербакова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова. Компанию им составят одиночники Артур Даниелян, Евгений Семененко и Артем Ковалев. Этим спортсменам еще только предстоит получить аттестат и выбрать профессию. Но для их старших товарищей поступление уже в прошлом. О профессиях звездных фигуристов читайте в этой статье.

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Большинство фигуристов, как и представители многих других видов спорта, выбирают спортивные вузы. Спросом пользуются Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в Москве и питерский Национальный государственный университет им. Лесгафта. Первый в минувшем году окончила Анна Погорилая, второй — Елизавета Туктамышева.

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Из спорта в журналистику

Несмотря на возможность поступить без экзаменов, многие фигуристы не спешат учиться на тренеров. Одна из них — Алина Загитова. Олимпийская чемпионка выбрала другую специальность. Она — второкурсница журфака Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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Интересы Алины разделяет и Александра Бойкова. Чемпионка Европы в парном катании также учится на журналиста в РАНХиГС. Но не в Москве, а в питерском филиале университета. Фигуристка ответственно подошла к поступлению. ЕГЭ по русскому языку Александра сдала на 89 баллов. На экзамене по обществознанию она набрала чуть меньше — 87. Получить высшую оценку на вступительном испытании спортсменке помогла тренер Тамара Москвина. Именно ей девушка посвятила конкурсное эссе.

Еще одну неспортивную профессию осваивает чемпион Европы в парном фигурном катании Дмитрий Козловский. Юноша учится по соседству со своей партнершей — на факультете государственного и муниципального управления РАНХиГС. Образование менеджера получает и другой парник — Денис Ходыкин. Но его специальность ближе к спорту. Альма-матер Дениса — Государственный университет управления. Там спортсмен обучается на кафедре управления в здравоохранении и индустрии спорта.

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Умники и умницы

Среди фигуристов немало отличников. Но не все решаются поступить в главный университет страны, как это сделала Аннабель Морозова. Карьеру в танцах на льду фигуристка совмещает с учебой в МГУ. Девушка учится на продюсера в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Аннабель поступала по общему конкурсу как иностранный гражданин. Дело в том, что у фигуристки есть паспорта трех государств — России, США и Франции. Из-за этого она попала в отдельный список. По итогам приемной кампании спортсменка оказалась второй в рейтинговой таблице иностранных граждан. На вступительных экзаменах Морозова набрала 140 баллов из 200 и стала первокурсницей МГУ.

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Нестандартное решение по поводу обучения принял Петр Гуменник, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. Он отлично сдал ЕГЭ, получив 98 баллов по русскому языку, 97 — по химии, 74 — по математике и 73 — по биологии, но решил приберечь их на будущее. По словам Петра, он планирует поступать в другой раз, поскольку результаты экзамена действительны четыре года. А пока в планах фигуриста, помимо новых побед, самообразование и пересдача ЕГЭ. Спортсмен хочет быть первым не только на льду, но и в учебе, поэтому он решил улучшить свои баллы по химии и биологии, чтобы поступить в медицинский университет и стать врачом.

Ксения Латушинская.

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