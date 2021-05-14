Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Его приводит «Российская газета» со ссылкой на исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Его приводит «Российская газета» со ссылкой на исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).
У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Отмечается, что Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной. В резерве остались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.
У пар выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
Загитова — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане. В ноябре 2019-го она заняла шестое место в финале
Сезон-2021/2022 начнется с