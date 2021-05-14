Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Отмечается, что Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной. В резерве остались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Загитова — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане. В ноябре 2019-го она заняла шестое место в финале Гран-при, а в декабре того же года объявила о приостановке спортивной карьеры. Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады. В сентябре россиянка вернулась в группу Этери Тутберидзе.