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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Его приводит «Российская газета» со ссылкой на исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).

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У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Отмечается, что Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной. В резерве остались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Мужчин-одиночников на соревнованиях представят Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резервном списке остались Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

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У пар выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

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Загитова — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане. В ноябре 2019-го она заняла шестое место в финале Гран-при, а в декабре того же года объявила о приостановке спортивной карьеры. Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады. В сентябре россиянка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Сезон-2021/2022 начнется с Гран-При США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Пекине.

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