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12:40 (мск), источник: ТАСС

Тарасова заявила, что состав сборной подтверждает ее высказывания о карьере Загитовой

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отсутствие Алины Загитовой в составе сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон доказывает, что карьера олимпийской чемпионки закончена. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил список сборной страны на олимпийский сезон, в нем не оказалось Загитовой и двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Обе фигуристки в минувшем сезоне не выступали.

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«Получается так, как я и сказала, один раз и навсегда: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня!» — заявила Тарасова.

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Собеседница агентства отметила, что нежелание спортсменки объявить об окончании карьеры может быть обусловлено «чертами характера». Тарасова считает, что Загитова и Медведева в предстоящем сезоне сосредоточатся на выступлении в ледовых шоу. «У них дальше по жизни очень хорошие планы. Что ж они будут ломаться-то?» — заметила она.

«Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали “браво”, чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений», — заявила Тарасова.

Загитовой 18 мая исполнится 19 лет, она приостановила карьеру в декабре 2019 года. Медведевой 21 год, последний раз она участвовала в соревнованиях в конце 2019 года.

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