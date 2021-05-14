Тарасова заявила, что состав сборной подтверждает ее высказывания о карьере Загитовой

В пятницу стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил список сборной страны на олимпийский сезон, в нем не оказалось Загитовой и двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Обе фигуристки в минувшем сезоне не выступали.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4fdd24175ddb42e2de14" data-vnd="4fdd24175ddb42e2de14" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4fdd24175ddb42e2de14" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Получается так, как я и сказала, один раз и навсегда: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня!» — заявила Тарасова.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ec00ee3b-13c7-5637-a556-31e8659caa51"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/4396838133624632/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Собеседница агентства отметила, что нежелание спортсменки объявить об окончании карьеры может быть обусловлено «чертами характера». Тарасова считает, что Загитова и Медведева в предстоящем сезоне сосредоточатся на выступлении в ледовых шоу. «У них дальше по жизни очень хорошие планы. Что ж они будут ломаться-то? » — заметила она.

«Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали “браво”, чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений», — заявила Тарасова.