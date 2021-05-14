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14:15 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Медведева назвала справедливым непопадание в состав сборной России

ТАСС, 14 мая. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не собирается прекращать тренировки и считает справедливым свое непопадание в состав сборной России на следующий сезон. Об этом Медведева написала в Instagram.

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В пятницу генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что исполком организации не включил в состав национальной команды на сезон Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

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«Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип, но фигурное катание — вид спорта, где очень быстро все меняется», — написала Медведева.

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«Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки», — добавила спортсменка.

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В активе 21-летней Медведевой, помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, две серебряные награды Олимпийских игр (одиночное катание и командный турнир), бронза мирового первенства, две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы, две победы в финалах Гран-при. В прошлом сезоне она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако не выступала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.

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