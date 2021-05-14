Одна судьба на двоих. Смогут ли теперь Загитова и Медведева уйти из спорта достойно?
Алину и Женю не пригласили в сборную России. Надежд на возвращение чемпионок в спорт не осталось?
Алину и Женю не пригласили в сборную России. Надежд на возвращение чемпионок в спорт не осталось?
Кажется, эпоха Загитовой и Медведевой подошла к концу.
Надежды на возвращение чемпионок в соревновательный режим тают с каждым днём. Федерация не включила Алину и Женю даже в резерв сборной и в олимпийский сезон на них совсем не рассчитывает. Болельщики до последнего надеялись, что фигуристки
Хочется верить, что чемпионки перестанут мучить своих фанатов и смогут уйти достойно.
Медведева и Загитова подарили нам одно из самых ярких спортивных противостояний последних лет. Мы с замиранием сердца следили за соревнованиями с их участием и со слезами на глазах переживали каждую неудачу. Выступления Жени и Алины всегда дарили море эмоций. Даже не соревнуясь, спортсменки остаются самыми популярными и востребованными. Медведева и Загитова вывели фигурное катание на пик популярности и сделали спортом номер один в России. Именно благодаря их жаркому противостоянию другие фигуристки сейчас так знамениты.
Эмоциональная история борьбы Жени против Алины началась в олимпийском сезоне — 2017/18. Знаменитая и титулованная Медведева рвалась к своей главной победе в жизни и была безоговорочным фаворитом. Пока не появилась более юная и бойкая Загитова.
С приходом Загитовой закончилась победная эпоха Медведевой, и наступило время юных и прыгучих. Казалось, Женя стала заложницей обстоятельств. Но потом та же история произошла и с Алиной. В годы расцвета и Медведева, и Загитова становились лучшими в мире, но ненадолго, ведь потом их вытесняли конкурентки. После перехода во взрослые Трусовой, Щербаковой и Косторной места в сборной не осталось уже для обеих.
Вот и получилось, что непримиримые соперницы разделили одну яркую и, в
После приостановки карьеры жизнь Загитовой и Медведевой стала насыщеннее. Телевидение, светские мероприятия, шоу — казалось, они только начинают познавать вкус славы. Жизнь настоящих селебрити без изнурительных тренировок и постоянной потребности
Возвращение в спорт после такой тепличной обстановки кажется маловероятным, хотя Женя и Алина не хотят этого признавать. Обманывая то ли своих болельщиков, то ли самих себя, девушки обещают рано или поздно вернуться в спорт. Но, кажется, там их уже не ждут. По правилам выступать на главных стартах могут только спортсмены из сборной. Конечно, при необходимости, в список можно внести коррективы, но для этого придётся
Женя и Алина уже всего достигли, и им совсем не обязательно снова и снова доказывать своё величие в спорте. Главное — успеть вовремя закрыть главу и быть честными со своими поклонниками. Очень не хочется, чтобы чемпионки пополнили список тех, кто обманывал болельщиков годами.
В этом и состоит сейчас главный вопрос — смогут ли девушки теперь уйти из спорта достойно?
А жизнь есть и вне борьбы за медали. Причём порой даже более интересная и увлекательная.
«У них дальше по жизни очень хорошие планы. Что ж они будут
Яна Левхина