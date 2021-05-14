«Несите валидол»: Загитова восхитила подписчиков фото с дерзким декольте
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками с новой фотосессии.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками с новой фотосессии.
На снимках фигуристка позирует в черном наряде с декольте. Подписчики 18-летней спортсменки восхитились образом Загитовой.
«Какая шикарная девушка выросла», — написала kater.inakulakova.
«Ох, Алина, ну что за красота», — согласилась anna_design.decor.
«Какая же она красивая! Тебе очень идет этот костюм», — оценила caspereau.
«Несите валидол!» — прибегла к лекарственным препаратам aprilforme2.
«Алина, эти фото — очередная бомба», — восхитилась zagimagic.
«Когда радость, гордость и красота сочетаются в одной хрупкой девушке», — подметил moncubus.
«Это просто Голливуд, мировая звезда», — сравнил yanchik_an.
Ранее стало известно, что Загитова не попала в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.