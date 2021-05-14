«Несите валидол»: Загитова восхитила подписчиков фото с дерзким декольте

«Какая шикарная девушка выросла», — написала kater.inakulakova.

«Ох, Алина, ну что за красота», — согласилась anna_design.decor.

«Какая же она красивая! Тебе очень идет этот костюм», — оценила caspereau.

«Несите валидол!» — прибегла к лекарственным препаратам aprilforme2.

«Алина, эти фото — очередная бомба», — восхитилась zagimagic.

«Когда радость, гордость и красота сочетаются в одной хрупкой девушке», — подметил moncubus.