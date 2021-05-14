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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Несите валидол»: Загитова восхитила подписчиков фото с дерзким декольте

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками с новой фотосессии.

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На снимках фигуристка позирует в черном наряде с декольте. Подписчики 18-летней спортсменки восхитились образом Загитовой.

  • «Какая шикарная девушка выросла», — написала kater.inakulakova.

  • «Ох, Алина, ну что за красота», — согласилась anna_design.decor.

  • «Какая же она красивая! Тебе очень идет этот костюм», — оценила caspereau.

  • «Несите валидол!» — прибегла к лекарственным препаратам aprilforme2.

  • «Алина, эти фото — очередная бомба», — восхитилась zagimagic.

  • «Когда радость, гордость и красота сочетаются в одной хрупкой девушке», — подметил moncubus.

  • «Это просто Голливуд, мировая звезда», — сравнил yanchik_an.

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Ранее стало известно, что Загитова не попала в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

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